台達電攻水冷散熱大斬獲 法人看好全年輕鬆賺逾一股本

台達電（2308）搶攻AI商機報捷，董事長鄭平表示昨（1）日於法說會表示，新跨足的AI伺服器水冷相關產品均已獲客戶認證，預估本季開始供應輝達（NVIDIA）GB200水冷散熱系統，而且「AI相關產品的訂單能見度相當高」，不僅下半年營運樂觀，相關新品明年將大量出貨，擴大挹注營運。

台達電上半年每股純益6.05元，隨著下半年營運續強，法人看好全年輕鬆賺逾一股本。台達電昨日股價上漲9.5元，收424元，市值站穩兆元大關、達1.1兆元。

台達電法說會重點

鄭平昨天首次以董座分身主持台達電法說會，甫退休的前董事長海英俊驚喜現身。海英俊強調，台達電不打誑語，資訊對等，不會誤導大家，他出席法說會就是要謝謝大家的支持。至於退休後的生活，海英俊直言不無聊，「光是川普、拜登、賀錦麗就看不完」，還有AI題材，接下來他還要去敦煌、普吉島等地走走。

鄭平表示，受惠AI伺服器市場需求增溫，旗下AI電源產品線營收上半年已占整體營收4%至5%，下半年出貨動能將更強，加上目前冷卻液分配裝置（CDU）、水冷板、風扇都已陸續獲得客戶認證，整體AI伺服器相關業務成長力道相當不錯。

鄭平認為，從目前客戶訂單狀況來看，預估下半年營運將優於上半年，尤其是AI相關產品的訂單能見度相當高，成長幅度將優於電動車業務，加上AI相關產品的單價、毛利率也不錯，將成為推升公司獲利成長的關鍵動能。

據悉，台達電是輝達GB200伺服器電源最大供應商，該公司從電源供應系統一路延伸至水冷散熱系統，可供應的產品線相當廣泛，並提供客戶完整的解決方案，成為全球各大雲端服務供應商（CSP）爭相合作的對象。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫認為，儘管全球景氣有一些不確定性，但大型科技巨頭在AI伺服器的資本支出不會大幅下修，且資料中心還會大量建置，將帶動電源供應與水冷散熱商機擴大，而台達電已在市場具有領先地位。

台達電先前已公布上半年財報，其中，第2季毛利率34.1%，季增4.6個百分點、年增4.9個百分點；稅後純益99.48億元，季增72.6%，年增22.1%，每股純益3.83元，為單季次高、史上最強第2季。上半年毛利率32%，年增3.6個百分點；稅後純益157.11億元，年增4.3%，每股純益6.05元。