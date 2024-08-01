「數字會說話」…奧運寫收視熱潮 中華電：雙平台300萬用戶已超標

巴黎奧運創收視熱潮，中華電信董事長郭水義說，「數字會說話」，31日在線觀看人數是目前最尖峰，推估已有創紀錄的收視表現，正緊急加大頻寬，也已超越先前喊出的雙平台300萬用戶數目標。

「當台灣選手在奧運殿堂上奪牌拿獎，掛上中華民國的國旗，這一刻台灣的觀眾都應該要看到」，郭水義認為，這些價值遠大於中華電投入的轉播經費。

巴黎奧運賽事開打，中華電信5度拿下奧運轉播權，今年持續透過旗下雙平台MOD、Hami Video提供轉播服務。從開幕典禮，到羽球男雙「麟洋配」、台灣桌球一哥林昀儒、台灣「羽球天后」戴資穎、拳擊好手吳詩儀等出賽的英姿，中華電雙平台都一路寫下收視佳績。

中華電在奧運開播前指出，看好今年巴黎奧運轉播收視成果再創新高，預計今年MOD、Hami Video平台付費用戶數，將至少增加20萬戶，達300萬用戶數的目標。

郭水義今天對中央社記者表示，雙平台目前用戶數已超越300萬戶，超標先前提出的目標，繼續邁入下一個里程碑。

「數字會說話，從實流量觀察，感覺到今年巴黎奧運的收視相當火熱」，郭水義表示，他每天都在監看巴黎奧運轉播流量，上禮拜開播後，收視量就相當可觀、超乎預期，7月31日的賽事更是掀起熱潮，在線觀看人數達到目前最尖峰，推估已創收視紀錄；目前內部正緊急「加大水管」，也就是加大網路頻寬擴容，以因應更多的收看人潮。

他也觀察到，OTT收視奧運轉播的比例進一步提升，「顯示OTT觀影趨勢更加重要」；他認為，這是中華電本土OTT的優勢，畢竟「台灣民眾無法在國外OTT平台看到奧運賽事轉播」。

至於中華電為何願意持續斥資重金、5度轉播奧運，郭水義強調，影視投資不能純粹從立即的財務績效看待，「必須一步一腳印，堅定走下去」，不應用商業化角度看待，而是要照顧全民的權益。

「當台灣選手在奧運殿堂上奪牌拿獎，掛上中華民國的國旗，這一刻台灣的觀眾都應該要看到」，郭水義表示，這些價值遠大於中華電投入的轉播經費，且會積沙成塔，累積回報回來，「就像現在看到的收視量，奧運轉播收視一屆比一屆高」，此次也樂見「很多用戶訂閱的時間明顯拉長」。

此外，郭水義進一步說，他相當認同體育發展，中華電信長期以來支持體育運動，不遺餘力，今年也將慶祝中華電信女籃50週年，未來在體育賽事和選手贊助上，中華電在經費與轉播方面，都持續「加深加廣」地投入。