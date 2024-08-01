入主萊爾富未事先申報 公平會開罰聯邦集團80萬元

聯邦集團透過聯邦集團旗下公司原本已持有萊爾富超商股權29.73%，又再萊爾富原大股東家族釋出70.27%股權時，再行取得總共100%股權，公平會日前委員會議決議，公平會考量其結合案對相關市場影響尚非顯著，結合之整體經濟利益大於限制競爭之不利益，不禁止結合，但該結合案已達公平交易法申報門檻，但未事先申報，考量當事人主張是誤解法令，並事後補申報，共處分全成等4家公司各20萬元罰鍰，總計80萬元罰鍰。

公平會表示，林君等人原透過聯邦公司及玉裕公司已持有萊爾富公司29.73%股權，嗣因萊爾富公司原大股東汪氏家族釋出70.27%股權，於112年10月16日再透過皓天等6家公司控制之聯禾公司及其從屬之全成等4家公司取得汪氏家族釋出之萊爾富公司股權，先後股權合計達100%。

公平會表示，該案屬公平交易法第10條第1項之結合型態，依同法第11條第2項併計銷售金額規定，已達第11條第1項第3款規定之申報門檻，且無同法第12條事前申報之除外適用情形，依據公平交易法施行細則第8條第1項規定，全成等4家公司或最終控制之林君等人應於結合前提出申報而未申報，違反同法第11條第1項規定，爰依公平交易法第39條第1項規定，處全成等4家公司各20萬元罰鍰，共計80萬元罰鍰。

公平會表示，考量當事人主張係因誤解公平交易法結合申報的相關規定，並已於113年1月12日由全成等4家公司補提出結合申報，因本結合案對相關市場影響尚非顯著，得認其結合之整體經濟利益大於限制競爭之不利益，故不禁止其結合。

公平會提醒，事業如有結合行為，應注意公平交易法相關規定，若就是否申報有所疑慮時，也歡迎事前洽詢公平會，避免違反公平法之相關規定。