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M31與高塔半導體合作 開發65奈米靜態隨機存取記憶體、唯讀記憶體IP

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財（IP）供應商M31（6643）於1日宣布，與高塔半導體合作，成功開發65奈米製程的靜態隨機存取記憶體和唯讀記憶體IP產品，並將設計模組交付客戶端完成驗證，標榜搭配此平台的低功耗類比場效電晶體所設計的電路架構，能滿足系統單晶片嚴格的低功耗要求。

M31和高塔半導體的合作主要集中於成熟製程上，預期將為物聯網、智慧型穿戴裝置、車聯網（V2X）、AI等應用領域提供更可靠、高效的半導體元件，有助於客戶在市場上取得競爭優勢。雙方將通過技術整合，提高生產效率並降低成本，滿足市場對高度集成、低功耗、高性能半導體解決方案不斷增長的需求。

M31研發副總連南鈞表示，非常高興和高塔半導體攜手合作，加速產品研發進程，為客戶提供更優質、創新的半導體解決方案。

高塔半導體客戶設計支援中心副總Samir Chaudhry指出，隨著數位類比IC中的元件需求持續上升，很高興能擴大與M31的合作，開發兼容Tower 65奈米電源管理平台的先進記憶體編譯器。

半導體 奈米 物聯網 記憶體 車聯網

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