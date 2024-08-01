產業AI化踩油門 經濟部攜手微軟、亞馬遜開課培育人才

經濟部今天正式啟動產業AI人才培訓計畫，與微軟（Microsoft）及亞馬遜（Amazon）國際大廠合作，首先鎖定化學、紡織、工具機等中南部重點產業，總計8月將舉辦13堂AI基礎班，預計培養300家企業人才。此外AI種子班將在9月開設，盼加速產業AI化。

經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，「產業AI人才培訓計畫」今天正式啟動，首場AI基礎班課程於台南及台中兩地展開，加速中南部製造產業導入AI應用，滿足產業對AI人才的需求，促進產業升級轉型，提升台灣產業國際競爭力。

產發署表示，本次基礎班課程與微軟、亞馬遜兩大國際大廠合作，為台灣製造業量身打造基礎AI課程，內容涵蓋AI基礎知識到應用，不僅探討鑑別式與生成式AI的理論與實作，更將聚焦於生成式AI在製造業的創新應用。

其中，課程內容將利用雲端平台的優勢，讓學員於熟悉的介面上進行實作演練，快速將AI技術應用於實際工作，以滿足產業實務需求。

產發署指出，為考量區域產業均勻發展，8月初期先行鎖定中南部重點產業，包括化學、紡織、工具機、自行車、鋼鐵等產業，進行AI人才的基礎班培育，期待AI先進技術落地產業應用，後續課程規劃將遍布北中南各地。

因應產業轉型普及需求，經濟部表示，已參照國際大廠課綱架構，規劃進階公版教材課程，並邀集產學研專家籌組專家委員會進行審查與編修，預計於9月陸續開設AI種子班，盼透過企業種子人員培訓，促進產業AI人才擴散，加速帶動產業AI化，全力推動台灣成為「人工智慧之島」目標。