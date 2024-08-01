采鈺法人董事異動 台積電改派法人代表
采鈺（6789）今日公告法人董事異動，台積電（2330）改派法人代表。另就今年資本支出，采鈺今日下午召開法說會則提到，資本支出維持年初展望不變。
采鈺公告，法人董事台積公司業務開發處資深處長劉信生改為台積公司特殊技術業務開發處資深處長李健欣，於今日生效，異動原因是公司法人董事改派法人代表。
另就今年資本支出，采鈺今日下午召開法說會則提到，資本支出維持年初展望不變。采鈺說明，今年全年6,000萬美元，5成投入研發設備，剩餘為5成為一般更新，采鈺董事長關欣說，公司後續持續投資並希望提升技術層次，而非低階衝量的領域。
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