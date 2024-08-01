快訊

「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話

買1顆水煎包就中千萬！統一發票15名千萬幸運兒 中獎清冊出爐

采鈺法人董事異動 台積電改派法人代表

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

采鈺（6789）今日公告法人董事異動，台積電（2330）改派法人代表。另就今年資本支出，采鈺今日下午召開法說會則提到，資本支出維持年初展望不變。

采鈺公告，法人董事台積公司業務開發處資深處長劉信生改為台積公司特殊技術業務開發處資深處長李健欣，於今日生效，異動原因是公司法人董事改派法人代表。

另就今年資本支出，采鈺今日下午召開法說會則提到，資本支出維持年初展望不變。采鈺說明，今年全年6,000萬美元，5成投入研發設備，剩餘為5成為一般更新，采鈺董事長關欣說，公司後續持續投資並希望提升技術層次，而非低階衝量的領域。

台積電 法說會 資本支出 采鈺

延伸閱讀

采鈺法說會／看第3季營收季增高個位數 Metalens短期內看到成果

台積電首次發布人權報告書 期待更多對話與溝通並實現共好

聯電ADR狂漲12.7% 股價飆漲挑戰季線 台積電也回神大漲

美科技股強漲激勵台股早盤走揚逾400點 台積電上漲35元開969元

相關新聞

電子紙革命 迎接兆元市場的黃金機遇

電子紙從消費性需求轉入商業性需求，帶動整個產業將進入另一個高速成長期，國內上下游產業鏈完整，元太將帶動整個族群邁向大多頭行情。

友達衝刺光電建築一體化 匯聚生態圈提淨零建築解方

根據聯合國統計，建築物在興建期與使用期的碳排，占全球溫室氣體排放量37%，僅次於製造業，顯見建築物減碳為台灣邁向淨零的關...

研華組織變革！為何劉克振說 AI 時代文將武官應並重？

研華（2395）因應AI時代，展開組織10年來最大變革，由產品驅動成長轉為行業驅動。董事長劉克振指出，新變革將使研華「文...

防止虛假露骨影像散布 Google推出新措施 移除不當內容

生成式AI當道，但網路上卻出現愈來愈多的假影像、假影片。Google今日在官方部落格上指出，Google推出多項措施，強...

神基黃明漢 再度進榜哈佛商業評論台灣企業領袖100強

《哈佛商業評論》(Harvard Business Review，HBR) 近期舉辦〈台灣企業領袖 100 強〉頒獎典禮...

生成式 AI 與管風琴的華麗邂逅 9日於國家音樂廳登場

藝文演出也能導入生成式AI技術，工研院今年再度攜手知名福爾摩沙管風琴演奏家余曉怡，將於9日在國家音樂廳運用生成式AI技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。