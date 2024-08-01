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數發部推廣隱私強化技術 鼓勵學生組隊參賽

中央社／ 台北1日電

為推動隱私強化技術的研發與應用，數位發展部今天表示，2024年第29屆大專校院資訊應用服務創新競賽（InnoServe）即日起開放報名，競賽將首次增設「隱私強化技術應用組」，鼓勵大專院校學生組隊參與。

數發部今天透過新聞稿指出，隨著雲端運算、人工智慧、物聯網及5G蓬勃發展，對高品質資料需求日益殷切，國際上都致力發展隱私強化技術（Privacy Enhancing Technologies, PETs）。

數發部指出，InnoServe競賽由產官學界合作舉辦多年，是資訊界的年度盛事，本屆將增設隱私強化技術應用組，從兼顧隱私保護與資料可用性的角度出題，設計參賽工具包，提供示範案例及執行範例程式。參賽隊伍須運用差分隱私、合成資料等新興隱私強化技術解題，自評隱私保護力及資料實用性，並提出具創新性及專業性的解決方案。

數發部強調，資料是數位創新引擎的能源，透過科技創新確保資料隱私保護非常重要。希望透過競賽，結合學術研究與實務經驗，激勵大專校院學生投入隱私強化技術發展與應用。

競賽即日起開放報名到10月2日下午5時截止，資格審查通過的隊伍，將在10月14日至18日進行初賽，11月2日進行決賽，歡迎大專校院在學學生踴躍組隊參加，前3名的參賽隊伍將分別獲得新台幣5萬元、3萬元及1萬元獎金與獎狀。

數位發展部 雲端運算

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