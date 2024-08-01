采鈺法說會／看第3季營收季增高個位數 Metalens 短期內看到成果

台積電旗下采鈺（6789）1日召開法說會，公司釋出營運展望，預期第3季營收季增高個位數百分點，該季毛利率與營益率穩定，采鈺董事長關欣提到，CIS未來需求跟隨手機出貨量直接相關但須加上鏡頭尺寸變大的晶片需求，對公司是個機會，1-2億畫素的開發客戶積極有利CIS市場成長，未來3個而言能見度有把握可維持穩定成長，後續第4季密切觀察維持審慎樂觀，並預期Metalens改善光耦合效率減少損失，短期內有機會看到成果。

就應用趨勢，關欣說，CPO矽光子是公司進軍的目標，一部分在光轉電與電轉光的PIC部分，一部分在光傳輸。公司按部就班從強項開始，聚焦光傳輸上，利用微透鏡或Metalens改善光耦合效率減少損失，短期內有機會看到成果，至於PIC部分則循序漸進是長程目標。

終端應用方面，關欣提到，車用CIS需求今年上半年成長與恢復，包含客戶庫存回補，上半年年成長七成、第2季則年成長102%，下半年則因客戶庫存到健康而恢復穩定，車用CIS以中國大陸客戶為主，光感測器規格升級與搭載積極。雖然全球車用銷售暫緩，但自動駕駛與電動車仍將帶動車用感測需求成長。

此外，關欣提到，預期下半年安控成長更大，同時觀察近期AI PC銷售成長也相對帶動一些CIS需求。

機器人方面，關欣提到，甚至部分客戶積極將影像感測器導入割草機開發，無人機對影像感測要求畫素與晶片尺寸更高，對應特別開發技術黃光拼接（兩次曝光形成一顆die），公司已有對應技術讓客戶順利量產使用。

另外，法人關注漲價議題，關欣說，價錢存在客戶之間的對價，希望和客戶雙贏幫助客戶爭取更多市場，價格變化的兩種情況包含新品上市隨製程先進有機會價格上調，另一個情況則是新產能龍潭廠第2季開出成本較高和客戶協商，若客戶需求大且需求新產能成本較高也有機會調漲，調漲仍是希望客戶有更多產能因應與爭取市場。

關欣也說，大客戶供應鏈調整每2年一次仍在觀察希望反轉趨勢，新技術與產品開發仍持續著墨，非CIS聚焦照射型薄膜濾光片用於環境光感測，對應薄玻璃、輕薄短小趨勢，至於Meta Service相關持續推動，陸續過工程驗證，等待客戶端應用上市，目前看不準不做太多預測。

稼動率方面，采鈺財務長陳恒真說，公司提供全年展望，影像感測器 (CIS)與微型光學元件 (MOE)稼動率2024年可以達到七成以上。折舊方面今年折舊不變，明年舊機台折舊可望減少將使折舊較今年略降。