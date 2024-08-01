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友達衝刺光電建築一體化 匯聚生態圈提淨零建築解方

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達光電邀請領域專家共研再生能源發展、電力需求及建築物減碳等議題進行交流，盼共擘綠色永續生態圈的嶄新契機。圖/友達提供
友達光電邀請領域專家共研再生能源發展、電力需求及建築物減碳等議題進行交流，盼共擘綠色永續生態圈的嶄新契機。圖/友達提供

根據聯合國統計，建築物在興建期與使用期的碳排，占全球溫室氣體排放量37%，僅次於製造業，顯見建築物減碳為台灣邁向淨零的關鍵影響力。友達（2409）光電深耕太陽能領域，緊扣智慧綠能、節能永續及電力應用解決方案，更跨足建築領域，推進「光電建築一體化（BIPV，Building-integrated Photovoltaics）」技術，攜手供應鏈夥伴達成永續淨零建築願景。

於8月1日、8月2日以「低碳成居 載光前行」為主題，舉辦「光電建築一體化研討會及產品應用說明會」，集結產官學界解析淨零建築的政策趨勢與智慧節能解方，助攻企業落實永續發展。

瞄準《2050台灣淨零排放路徑》趨勢，規劃2030年起，所有公有新建建築，都能達到建築能效1級或近零碳建築（Nearly Zero-Carbon Buildings）。友達憑藉深厚的綠色研發及製造經驗，積極落實光電建築一體化（BIPV，Building-integrated Photovoltaics）目標，研發複合型建材「光電整合型浪板（SunSteel）」，以太陽能發電面積可調性、浪板長度可變性兩大優勢，強化與建築物的完美融合，其快速安裝、高發電效益及清潔維護、輕量化、耐候認證及防漏水等特點，不僅節省二次工程及系統支架的使用，且利於減碳，滿足建築業淨零轉型訴求。

為加速建築業掌握減碳進程，研討會由友達光電能源事業群總經理林恬宇以「能源轉型的挑轉與機會」為題，探討台灣再生能源的政策目標，及因應電力需求倍增所需之減碳策略。同時匯聚產業界、學術界及民間團體共研減碳方針，邀請台灣電力公司副總經理吳進忠、國立高雄大學建築系教授陳啓仁、台灣建築中心副執行長王婉芝、澄毓綠建築設計顧問公司總經理陳重仁以及太陽光電發電系統公會主委黃坤元等業界專家，深度解析淨零建築戰略。

林恬宇指出，友達透過全方位能源解決方案，致力提供加速能源轉型的綠色解方。研討會中發表「多元化能源系統解決方案」、「太陽能案場新應用－發電力提升與精準安全管理產品」、「RE100能源管理進程方案」與「PowerVeillance能源可視化與節能專案管理系統」等專題演講，同時號召深耕台灣市場的SolarEdge台灣區資深技術經理蘇益立博士，說明智慧型微電網建構儲能系統的優勢及趨勢，以及日本AGC集團專案經理陳磊，分享建築美學之BIPV海外經驗分享。其中，SolarEdge整合太陽能與電池儲能系統，推出「住宅用智慧儲能解決方案」，透過自發自用的能源電網，實現家家戶戶智慧管理用電；AGC則結合建築美學與綠電效能，推出符合近零耗能建築標準的「SunEwat太陽能玻璃解決方案」，讓太陽能板不侷限於屋頂及棚架等場域，成為建築外牆的一部分，催生永續生活的能源想像。

友達積極發展減碳藍圖，透過研討會的激盪與交流互惠，搭配實體場域展示，盼能鞏固綠色能源產業的韌性，未來將持續號召並串聯產業共同推動再生能源發展，以期落實淨零建築目標，引領生態圈共同擘劃綠色永續的嶄新契機。

友達光電研發複合型建材「光電整合型浪板（SunSteel）」，強化與建築物的完美融合，滿足建築業淨零轉型訴求。圖/友達提供
友達光電研發複合型建材「光電整合型浪板（SunSteel）」，強化與建築物的完美融合，滿足建築業淨零轉型訴求。圖/友達提供
友達光電舉辦「光電建築一體化研討會及產品應用說明會」設置主題展覽，攜手供應鏈夥伴齊力催生及落實淨零建築之目標。圖/友達提供
友達光電舉辦「光電建築一體化研討會及產品應用說明會」設置主題展覽，攜手供應鏈夥伴齊力催生及落實淨零建築之目標。圖/友達提供

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