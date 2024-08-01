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打擊虛假內容 Google改進移除流程與搜尋排名

中央社／ 台北1日電

為打擊搜尋結果中不實及露骨的內容，Google今天宣布推出多項措施，包括改進移除流程，讓使用者更容易從搜尋中移除不當內容；Google也改進排名系統，避免這類內容出現在搜尋結果前面顯眼的位置。

Google產品經理海厄姆（Emma Higham）在官方部落格發表文章說，多年來，使用者一直要求從Google搜尋中移除未經同意的虛假露骨影像，Google開發系統簡化流程，協助解決這個問題。

海厄姆表示，當使用者成功要求從Google搜尋中，移除未經同意且包含自己的露骨虛假內容時，Google系統也會在與該使用者相關的類似搜尋中過濾掉所有露骨結果。此外，當某個用戶根據Google政策成功從Google搜尋中移除一張圖片時，系統會掃描並移除找到的該圖片所有副本。

海厄姆說，這些保護措施在處理其他類型的未經同意影像方面已經證明成功，Google現在也為虛假露骨影像建立相同的功能，目的是要讓使用者更加安心。

除了改進報告和移除不當內容的流程之外，Google也正在更新搜尋結果的排名系統，針對更容易在Google搜尋上出現露骨虛假內容的查詢進行調整。

首先，Google推出排名更新，將降低許多搜尋結果中露骨虛假內容的排名。對於特別搜尋這類內容並包含人物姓名的查詢，Google會盡量顯示高品質、非露骨的內容，例如相關的新聞文章。Google今年所做的更新，已將這類查詢中露骨圖片結果的曝光率降低70%以上。

此外，Google也需要區分真實且經同意的露骨內容（例如演員的裸露場景），以及虛假露骨內容（例如深偽技術）。對搜尋引擎來說，區分這兩種內容是一項技術上的挑戰，Google正在持續改進，呈現更多合法的內容，並降低虛假露骨內容的排名。

海厄姆指出，如果一個網站上有許多頁面因為違反Google政策，而被從Google搜尋中移除，這是一個相當強烈的訊號，表示這個網站並不是高品質網站。對於因虛假露骨影像而被大量移除頁面的網站，Google會降低搜尋結果排名。

Google

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