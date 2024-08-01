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大摩稱輝達機櫃散熱商機價值48億美元 看好台達電、奇鋐

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
大摩報告中指出，液冷系統是解決資料中心「缺電壓力」的解方。路透
大摩報告中指出，液冷系統是解決資料中心「缺電壓力」的解方。路透

摩根士丹利指出，搭載輝達（NVIDIA）圖形處理器（GPU）的資料中心用伺服器機櫃系統所需的散熱系統，預料到2027年將創造價值48億美元的商機。大摩點名奇鋐（3017）和台達電（2308）受益。

大摩7月30日的報告中指出，液冷系統是解決資料中心「缺電壓力」的解方。報告說，「我們相信，輝達GB200伺服器機櫃系統在資料中心的液冷解決方案，到2027年可創造價值48億美元的整體潛在市場（TAM）」。

大摩估算，透過提升熱設計功耗（TDP）等，這類液冷系統能節省10%至15%的資本支出。

每台輝達GB200 GPU伺服器機櫃的液冷系統成本為82,460美元，比H100 GPU機櫃的氣冷系統高出15至20倍。

大摩點名因此需求受益的廠商，除在奇鋐和台達電外，還有Vertiv和施耐德電機（Schneider Electic） ，其中台達電是摩根士丹利的首選。大摩認為，台達電為資料中心提供的電力和冷卻一體化解決方案，替大型雲端服務業者（Hyperscaler）和資料中心營運商提供最有效的設計，看好將為台達電2025年AI散熱營收額外增加2.8億美元。

大摩將台達電的目標價從400元調高至488元，也就是還有大約26%的上漲空間。

大摩也看好奇鋐，認為該公司提供各種AI伺服器的空冷和液冷產品，處於良好形勢。

報告指出，奇鋐已獲選為輝達GB200水冷板的主要合作夥伴。大摩預料奇鋐第一批出貨將在第3季，2025年占全部出貨比例高達30%。大摩將奇鋐目標股價由520元調高至830元，上修高達60%，也代表還有35%的上漲空間。

摩根

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