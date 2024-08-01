台積電首次發布人權報告書 期待更多對話與溝通並實現共好

台積電日前首次發布《人權報告》、《永續影響力評價報告》，同時結合氣候相關財務揭露（TCFD）與自然相關財務揭露（TNFD）編製《氣候暨自然報告》，並持續更新《聯合國永續發展目標行動報告》、《重大性分析報告》，透過多元的主題式報告擴大揭露ESG資訊，體現永續共好價值。

在人權報告書中，台積電資深副總暨ESG委員會主席何麗梅表示，主因是呼應國際趨勢，台積電重新調整人權範疇，從傳統勞工權利延伸至環境議題，受影響對象亦從工作者擴及社區，並涵蓋大數據時代下、人工智慧可能造成員工與客戶等陷入個資與資料使用不當的隱憂。

何麗梅表示，面對多元且新興的人權議題，台積電採用聯合國開發計劃署（United Nations Development Programme, UNDP）建議的六大面向，辨識顯著人權議題，發現因應快速成長的半導體市場，更迅捷的創新需求可能帶來多變的工作張力與壓力，開放型管理模式與工作生活平衡成為需優先精進的作為；水資源與化學品是半導體製造的關鍵資源，但用水衝突與汙染議題可能對社區產生環境衝擊，讓綠色化學品與再生水的推動腳步從未間歇；採購需求衍生的人權衝擊，促使我們戮力實踐負責任的採購者角色，帶動供應鏈邁向永續發展。台積公司深刻體認人權應包含 ESG 面向，並將員工、供應商／承攬商、客戶、社區等利害關係人納入考量，讓人權成為永續經營與決策的關鍵衡量點。

台積早在民國104年即成為「 負責任商業聯盟（ResponsibleBusiness Alliance, RBA）」 會員， 建立 完整管理機制與調查流程，各廠區皆執行RBA「驗證稽核流程（Validated AssessmentProgram, VAP）」，同時要求供應商符合人權、衝突礦產管理規範，進行永續性風險評估，並影響關鍵供應商加入 RBA。

民國112年，修訂《人權政策》，成立人權工作小組，依循《聯合國工商企業與人權指導原則（United Nations Guiding Principles onBusiness and Human Rights, UNGPs）》與經濟合作與發展組織（OECD）發布的《責任商業行為盡職調查指南》，打造接軌國際的盡職調查流程、追蹤機制、減緩與補救流程及申訴管道，於營運過程與上下游的商業關係中，盡可能避免人權衝擊發生。

同年，台積電更首次針對員工人數占比最高的營運與研究發展組織，進行匿名的「職場人權氛圍調查」，高度重視同仁身心健康、 健康與安全、薪資與工時、騷擾四大議題。同時，也設計與發布供應鏈人權議題補充問卷，全面性進行供應商人權盡職調查。