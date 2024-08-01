黃仁勳再現身今年鴻海科技日？ 鴻海：拭目以待

鴻海（2317）1日在內湖廠辦打造全新展示間，針對輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳是否參加將在10月舉辦的鴻海科技日活動？鴻海發言人巫俊毅表示，「拭目以待」。

針對今年的鴻海科技日？巫俊毅說，今年是鴻海成立50周年，今年的科技日將提前於10月8日舉辦，場地規模將擴大一倍以上，且開放對象除了供應鏈夥伴與投資人，也將同時開放給所有民眾參觀。

他表示，鴻海為增進國內科技教育能量，於內湖廠辦大樓全新打造集團展示間，內容包括人工智慧、量子技術與資通訊產品規格等，歡迎各級學校與相關機關、團體人士申請參觀。

巫俊毅說，今年鴻海將展現累積多年的AI實力，今年集團科技日的主軸就是人工智慧，「所以大家可以看到，我們的slogan（口號）叫Accelerating Imagination（加速想像力）」，此外，今年科技日還有一項重要元素，就是發布新產品。