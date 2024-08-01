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鴻海：科技日展示規模倍增 AI為主軸秀三大平台應用

中央社／ 台北1日電
鴻海產品展示間，展示全球生產基地。聯合報系資料照
鴻海產品展示間，展示全球生產基地。聯合報系資料照

鴻海今天上午首度開放showroom，發言人巫俊毅表示，今年鴻海科技日展示規模預計倍增，內容以人工智慧AI為主軸，展示包括新款電動車，以及在智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台與結合AI應用的場景。

鴻海上午首次向媒體開放位於內湖的showroom，展示旗下各事業群、鴻海研究院，關聯企業包括工業富聯、鴻華先進、富智康、鴻騰精密等最新科技和產品成果。

鴻海表示，showroom耗費超過新台幣數千萬元，費時大約3季時間打造完成，採用3D立體風扇以及視覺暫留技術，透過數位化內容介紹最新技術產品和研究成果，包括電動車和關鍵零配件、低軌衛星、AI伺服器、智慧型手機等項目，以及智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台的發展布局。

巫俊毅表示，showroom是今年鴻海成立50週年慶的一系列成果之一，運用虛擬數位科技呈現技術成果，減少實體展示，傳達集團高科技元素內容，歡迎各學校和機關團體組團參觀。

談到今年鴻海科技日規劃，巫俊毅表示，今年科技日將在10月8日和9日舉辦，將於9日開放給一般民眾參觀，展示規模預計增加1倍，邀請上游供應鏈夥伴與下游潛在客戶共襄盛舉，內容以人工智慧AI為主軸，展示包括新款電動車等，以及在智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台與結合AI應用的場景。

談到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳是否會出席參加今年的鴻海科技日，巫俊毅說，「請大家拭目以待。」

AI 電動車 鴻海

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