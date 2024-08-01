快訊

蘋果iPhone 16實機新色曝光！5色爭豔這顏色更好看 鏡頭100%垂直排列

JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

記憶體內運算技術的先驅Rain AI宣布 晶心科成為其RISC-V合作夥伴

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶心科董事長林志明。圖/聯合報系資料照片
晶心科董事長林志明。圖/聯合報系資料照片

RISC-V處理器核心領導供應商暨RISC-V國際協會創始首席會員晶心科（6533），今日宣布向記憶體內計算（CIM）技術的先驅者Rain AI授權使用晶心RISC-V向量處理器AX45MPV。Rain AI設計了新穎的加速器解決方案，且雙方正在合作並加速推進Rain AI產品開發。

隨著全球經濟大量採用生成式人工智慧為消費者及企業提供前所未有的利益，無論是應用在雲端、邊緣，或特別是在最小的感測器中，能量消耗是一大挑戰。記憶體內計算（CIM）是目前降低能耗最具潛力的解決方案，可將能耗降低多達50倍。透過直接在記憶體單元中執行計算，CIM可以顯著減少機器學習中常見矩陣運算所需的能量。

然而，僅憑CIM本身並無法完全解決大量且不斷增長的機器學習運算需求。RISC-V CPU為基於CIM基礎的NPU提供高效編程且未來看好的理想處理器選擇，且RISC-V架構允許用戶能夠添加客製指令來呼叫CIM計算模塊，從而減輕軟體開發的負擔。晶心科為此特別提供COPILOT編譯器來自動化客製化指令的過程。

晶心科董事長暨執行長林志明表示，作為世界首家RISC-V向量處理器供應商，我們認為CIM是實現生成式AI應用的必要技術，也因此專注於支持CIM客戶。Rain AI採用數位CIM技術設計了最節能的矩陣乘法單元，期待Rain AI 在未來發布突破性的解決方案。

Rain AI執行長William Passo表示，將最先進的模型在任何外型尺寸的裝置中運行是人工智慧的未來，與晶心的合作讓雙方更向此邁進一大步。

Rain AI進一步與晶心客製運算事業部（CCBU）合作，透過現場及遠距諮詢服務，協助加速整合晶心AX45MPV和ACE/COPILOT客製指令。晶心客製運算事業部（CCBU）是一支由專家組成的小團隊，負責為一些具有領先技術的授權客戶進行複雜的客製及整合工作。

兩家公司可共同分享AX45MPV和晶心獨特的RISC-V客製指令技術ACE/COPILOT的獨到之處。ACE/COPILOT在補充Rain AI開創性的CIM硬體、編譯器和軟體中發揮至關重要的作用，提供可擴展的機器學習（ML）解決方案，適用於多種部署形式。Rain AI將在2025年初發表其加速器解決方案。

AI Rain 處理器

延伸閱讀

《紅天鵝》Rain、金荷娜河畔擁吻 中年愛情極限拉扯

國防部：全軍24處用陸製品 其中4案用路由器及資料處理器

《紅天鵝》Rain與金荷娜的火花 浪漫俗套卻依然想看

舒華沒修圖「腫到下巴消失」臉誇張圓？同一天照片對比簡直不同人　粉絲怒揪3點詭異

相關新聞

AI 大潮來了！廣達林百里技壓百大企業 親口保證「AI會再燒一段時間」

哈佛商業評論（Harvard Business Review, HBR）近日公布最新「台灣企業領袖100強」名單！其中，...

記憶體內運算技術的先驅Rain AI宣布 晶心科成為其RISC-V合作夥伴

RISC-V處理器核心領導供應商暨RISC-V國際協會創始首席會員晶心科（6533），今日宣布向記憶體內計算（CIM）技...

AI晶片加持 穎崴Q2獲利創新高、上半年賺逾一個股本

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515）董事會通過經會計師核閱的2024年第2季財報，第2季合併營收為12.56億...

研調：上季全球伺服器出貨季增7.3% 本季估可季增1.6%

DIGITIMES 研究中心日前發布最新一季伺服器產銷報告中預估，2024年第2季全球伺服器出貨較前季成長7.3%，優於...

聯發科法說會後 法人看營運短空長多

聯發科（2454）在法說會後，法人機構認為，未來營運將呈「短空長多」的好景況，由於短期持續受手機5G SoC庫存調整影響...

聯電：下半年獲利面臨壓力 車用需求仍不振

聯電共同總經理王石昨（31）日表示，下半年將面臨一些獲利壓力，惟隨著終端市場需求溫和復甦，預期本季晶圓出貨量將季增4%至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。