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AI晶片加持 穎崴Q2獲利創新高、上半年賺逾一個股本

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌（左）及全球業務資深副總經理陳紹焜。圖/本報系資料照片
穎崴董事長王嘉煌（左）及全球業務資深副總經理陳紹焜。圖/本報系資料照片

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515）董事會通過經會計師核閱的2024年第2季財報，第2季合併營收為12.56億元，季增17.05%、年增23.50%；第2季歸屬母公司稅後純益為2.24億元；每股純益6.52元；累計上半年合併營收為23.29億元，較去年同期成長15.01%，每股盈餘為12.33元。

穎崴表示，在AI、HPC需求強勁下，帶動半導體產業鏈拉貨潮，穎崴掌握全球AI、HPC客戶需求，使穎崴第2季營收與獲利創新高外，上半年的營收及獲利均創下歷史新高。

半導體科技大廠財報陸續公布，由於人工智慧應用推升先進晶片的需求，高效能運算（HPC）需求旺盛；迎接美國財報周，除先前大型CSP持續聚焦AI Server採購外，生成式AI在手機應用領域的競爭，也將隨著大型科技品牌業者推新一代終端產品趨向白熱化。根據Trendforce指出，2024年AI Server產值年增69%，全年出貨量上修至167萬台，年增率41%。針對AI、HPC及手機客戶，穎崴各最新產品線皆已量產，強勁推升第3季的成長動能。

在科技巨頭喊出「2024年為生成式AI應用元年」同時，因應AI、HPC世代，為了擴大營運規模，穎崴新竹分公司已喬遷至新址，以就近服務客戶需求。同時新廠辦建置的「高頻實驗室」（High-speed Measurement/Simulation Lab）啟用後，提供客戶更為迅速即時的服務，與客戶在前沿技術合作更為緊密。

AI 穎崴

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