AI 大潮來了！廣達林百里技壓百大企業 親口保證「AI會再燒一段時間」

哈佛商業評論（Harvard Business Review, HBR）近日公布最新「台灣企業領袖100強」名單！其中，近年成功搭上「AI巨浪」的台系電子代工廠廣達（2382）創辦人暨董事長林百里也再度入選，而他這次也受邀以影片的方式為活動致詞；隨著影片開始播放，林百里便以其渾厚有力的獨特嗓音，堅定地向眾人直言「AI大潮來了！」

事實上，廣達近年獲AI伺服器的強勁需求及源源不斷的訂單雙利多加持，成功帶領團隊迎風破浪、獲利長紅，而董座林百里也不斷向外界喊話、透露「未來不是AI產品就不接」，並直言，PC、伺服器、車載電腦都要AI化，而我們也瞄準「AI製造、醫療、移動」等一連串市場真正需要的AI應用領域來布局。

不過「AI題材」從去年爆發後，市場上就不斷傳出各種質疑的聲浪，更有人擔憂AI會成為一個「假議題」，對此，林百里也在影片中提出大眾最常向他問出的兩個問題：「這是一個AI革命嗎？」、「這個熱潮能夠延長多久？」面對眾人的疑惑，他也再次掛保證重申，「我相信這個熱潮，會繼續往後再延燒一段時間！」並直言「因為這個浪潮也是人類文明的的一個重要階段。」

至於「AI掀起的巨浪」的最終將會升到多高？林百里坦言，由於作為使用者的人類，持續向AI提出源源不斷的需求，因此也帶動整個產業不斷的擴展，更有人希望「AI能夠複製自己的工作」、「複製自己的思考」、「複製自己的創新、創作」，而隨之而來的還有該如何「設限」，也因此自己認為這個市場最終會發展到多大？目前仍然是很難去預測。

廣達作為知名台系電子代工大廠，近日受惠AI題材帶動，搖身一變成為市場上炙手可熱的AI概念股。董座林百里不僅因此成為全台首富，這次也再度入選「台灣企業領袖100強」名單，排名也自上屆的第25名直衝上第8名，刷新自己的歷史排名紀錄，而在他的帶領之下，廣達的整體市值成長排名則在台股市場中位列第4，表現相當驚人。