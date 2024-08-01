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義隆電上半年稅前淨利17億元 年增近1倍

中央社／ 新竹1日電

義隆電上半年獲利逐季攀升，累計上半年稅前淨利新台幣17.02億元，較去年同期幾近倍增，每股稅前盈餘約5.6元。

義隆電第2季觸控螢幕控制晶片出貨暢旺，季營收達31.51億元，季增1.47%，營業利益率24.37%，較第1季揚升3.47個百分點，表現皆符合預期。

義隆電第2季稅前淨利8.76億元，較第1季再增加6%；累計上半年稅前淨利達17.02億元，較去年同期增加99.42%，每股稅前盈餘約5.6元。

義隆電表示，隨著市場陸續推出人工智慧個人電腦（AI PC），將有助營運改善。公司透過既有的AI技術，整合AI功能、演算法及數據整合等，將可提升晶片或模組產品價格。

控制晶片 義隆

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