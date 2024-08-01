聯發科法說會後 法人看營運短空長多

聯發科（2454）在法說會後，法人機構認為，未來營運將呈「短空長多」的好景況，由於短期持續受手機5G SoC庫存調整影響，第3季財測保守、營收季增幅度為-3%~+4%之間，且恐出現衰退可能，短期旺季不旺。

不過，長期展望仍舊正向，預期天璣9400將可切入更多手機機種，以及各應用場域，而Windows on Arm、車用、企業端ASIC、112G與224G SerDes IP等edge及cloud AI產品將於明年下半年陸續進入量產，中長期成長動能不變，持續看好營運後市。

台新投顧副總黃文清指出，回顧第2季營運，毛利率為48.8%，季減、年增，優於財測區間45.5-48.5%，係因產品組合轉佳，每股獲利（EPS）16.19元，優於市場共識的13.73元。

展望第3季、下半年營運，在Mobile方面，預估營收季持平，主要是預期全球今年手機成長率成長低個位數，5G滲透率60%。天璣9400將於10月上市，首批採用機型數量超過天璣9300，看好旗艦SoC今年營收增長大於50%；Smart edge platform方面，第3季營收較第2季持平；Power IC方面，為適度成長。

聯發科預估第3季營收區間為1,235~1,324億元，較上季為-3~+4%，年增12~20%，毛利率區間為45.5-48.5%；2024年營收約年增19%（以美元計價），全年毛利率46~48%。