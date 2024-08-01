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擴大管制半導體設備出口 美追殺陸牽連台灣

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
消息傳出，美擬擴大限制企業出口半導體製造設備給大陸晶片製造商。（路透）
消息傳出，美擬擴大限制企業出口半導體製造設備給大陸晶片製造商。（路透）

知情人士透露，美國計劃8月公布新規定，擴大限制外國企業出口半導體製造設備給中國大陸晶片製造商，台灣、新加坡、馬來西亞和以色列的出口都將受影響，但日本、荷蘭和南韓等多國被排除在外。

這意味著艾司摩爾（ASML） 和東京威力科創（Tokyo Electron） 不受影響，美國主要用意是對中國半導體產業持續施壓，但又要避免觸怒盟友。

路透報導，美國計劃擴大「外國直接產品規則」的適用範圍，將禁止使用了美國技術的產品，外銷給約六家位處北京最先進晶片核心的中國大陸晶圓廠。目前還無法確認那幾家大陸晶圓廠受影響。負責出口管制的美國商務部發言人拒絕置評。

美國也計劃將大約120家中國大陸實體列入貿易管制名單，其中包括晶圓廠、工具製造商、電子設計自動化（EDA）軟體供應商和相關公司。

根據「外國直接產品規則」，若有產品使用美國技術，即便是外國製造的產品，美國政府也有權禁止銷售，這項最新出口管制方案在認定受美國出口管制的產品類別時，將降低包含美國技術的比率，以堵住「外國直接產品規則」的漏洞，例如，一些設備可能僅因為內含使用美國技術的一組晶片，就被美國出口管制所限。

知情人士說，美國的新規定目前仍在草擬階段，還可能會調整，目標是在8月公布。

不過，這項新規豁免了日本、荷蘭、南韓、以及同屬美國出口管理條例（EAR） 「A：5」類別的30多國，將限縮這項新規的效力，也顯示華府在尋求持續施壓中國大陸半導體業之際，也想避免與盟友對立，凸顯美國在執行管制措施時，須搭配外交手段。彭博資訊日前報導，日本與荷蘭已強硬抗議美國想擴大「外國直接產品規則」範圍的意圖。

晶圓廠 美國商務部

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