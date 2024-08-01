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三星記憶體熱銷 代理商沾光

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導

三星上季記憶體銷售成長超過一倍，價格上漲且高頻寬記憶體（HBM） 需求強，並預估下半年記憶體市場展望保持強勁，外界預期代理商至上（8112）與擎亞（8096）等有機會受惠相關拉貨商機。

三星預期下半年AI伺服器與相關產品需求暢旺，例如HBM、固態硬碟（SSD）及DDR5等，將持續擴大銷售HBM，特別是第五代的HBM3E，預期到第4季時HBM3E銷售占比將達六成，計劃明年至少提高HBM供應一倍。同時，三星預期因記憶體平均售價於未來幾季持續上漲，獲利將一路季增到明年，強勁的AI需求也將持續到明年。

先前外電提到，三星HBM3E獲認證，後續將盡快供貨。業界人士認為，若三星HBM3E確實通過認證，比原先估計的8月提早一些，接下來可以積極搶占HBM商機。

市場評估，至上與擎亞負責供貨給不同客戶，後續都有望受惠於三星HBM3E開始搶市的客戶端拉貨效應。至上代理三星部分產品，記憶體產品是營運主力，至上日前估計市況仍在正向往上軌道，記憶體原廠報價應當還是會上漲，惟漲幅可能比上半年有些收斂。

三星 固態硬碟 記憶體

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