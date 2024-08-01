超微正向看AI PC 代工廠受惠
超微（AMD）今年第2季PC相關營收優於預期，更看好下半年有傳統季節性挹注，表現將更佳，正向看待AI PC動能。超微釋出正面看法，市場看好AI PC將帶動筆電雙A宏碁（2353）、華碩（2357）及代工廠廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）等下半年電腦業務。
搭載超微Ryzen AI 300處理器的百款裝置7月底陸續在全球上市，業界看好超微新品生態鏈較完整且效能優於高通，下半年AI PC銷售動能有望增強。
目前PC品牌中，華碩選擇重押AMD，產品線涵蓋主流消費性、創作者及電競領域機種，惠普（HP）、宏碁、微星及聯想搭載超微CPU相關機種本季陸續開賣。
宏碁董事長陳俊聖先前分析AI PC需求，他訪視南部通路業者取得回饋指出，現在新的PC採購，大概八到九成都會討論到AI PC，電競以外，用於文書處理的消費者也有四到五成會考慮AI PC。
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