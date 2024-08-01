台積電員工 薪酬中位數250萬

台積電（2330）昨（31）日公布新的ESG電子報，2023年度永續報告書上線，依最新永續報告書資訊，在薪酬與福利方面，去年員工薪酬中位數達250萬元，有七成員工參與員工購股計畫。

台積電永續報告書揭露，台灣廠區各年度獎勵方案分二年實施，「員工現金獎金」當年度每季發放，給予員工適時獎勵；「員工現金酬勞」次年度發放，鼓勵員工長期服務及持續貢獻。海外廠區獎酬方案則視當地市場、國情，分別提供年度現金獎金或一至三年的長期激勵獎金計畫。

去年台積電全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約250萬元，與總裁魏哲家薪酬相較約1比219。2022年時台積電全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約233萬元，與總裁薪酬相較約1比276。

台積電永續報告書揭露自2022年起，台積電及其100%持股子公司所有正職員工皆可參與「全球員工購股計畫」，由公司提供15%購股補助，鼓勵員工購買。