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超微：AI晶片需求超預期 二度上修今年MI300業績預估

經濟日報／ 本報綜合報導
超微（AMD）執行長蘇姿丰高呼AI晶片需求「超乎預期」。歐新社
超微（AMD）執行長蘇姿丰高呼AI晶片需求「超乎預期」。歐新社

超微（AMD）財報與最新財測令市場驚艷，資料中心營收翻倍大增，二度上修今年MI300 AI晶片營收預估，執行長蘇姿丰高呼AI晶片需求「超乎預期」，伺服器代工協力廠廣達（2382）、英業達（2356）及緯穎（6669），將同步迎來強勁AI伺服器拉貨潮。

超微第2季財報主要動能來自資料中心營收創新高，MI300 GPU出貨量大增，營收較去年同期暴增115%達28.3億美元，優於預期，激勵超微美股31日早盤漲7%。

蘇姿丰預估今年資料中心AI晶片營收將超過45億美元，高於4月時預估40億美元，是今年第二度調升AI晶片MI300營收預估，更高呼「AI晶片供應將持續緊俏到明年」，凸顯資料中心需求節節升溫，動能持續強勁。

美系四大雲端供應商（CSP）中，Meta和微軟都是超微AI晶片MI300系列大客戶，超微看旺資料中心前景，Meta與微軟AI伺服器協力廠廣達、緯穎、英業達同步大啖來自CSP廠火熱訂單。

廣達拿下四大美系CSP客戶訂單，掌握微軟B200伺服器訂單，也是Meta主力代工廠、囊括五成占比。緯穎是微軟第一大供應商，來自微軟營收占比約三成，Meta為緯穎最大客戶，營收占比超過五成。

英業達攜手美國雲端服務供應商ZT，打入Google等四大美系CSP廠供應鏈，主要供貨主機板。

蘇姿丰表示，雲端運算和企業客戶正擁抱MI 300X系列加速器產品，傳統PC和伺服器事業同步成長，預期資料中心事業將持續向上，看好整體AI市場前景，下半年MI300營收將續增加。

超微AI加速器Instinct MI300X今年初出貨，並推出AMD Instinct平台，強調是「世界上最強大生成式AI電腦」，由八顆MI300X組成。該公司的加速處理單元（APU）MI300A也進入量產，標榜是全球首款為HPC與AI打造的資料中心APU。

據超微日前公布的AI晶片領域發展藍圖，Instinct MI325X加速器預計今年第4季上市。超微為全球第二大繪圖晶片（GPU）供應商，被市場視為輝達（NVIDIA）的替代選擇。

（記者鐘惠玲、林薏茹、周克威、編譯葉亭均）

AI 營收 超微

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