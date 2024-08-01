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友達雙軸轉型 攻非純面板事業

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

友達（2409）董事長彭双浪昨（31）日表示，友達致力於雙軸轉型，目標2027年達成非純面板事業營收占比過半，讓友達將不再是一家純面板廠，並脫離面板產業劇烈的景氣循環影響。

彭双浪昨天在法說會中宣布，友達將不再是純面板公司，而是由一家以面板為主的顯示用元件公司，轉型成一個「以顯示技術為核心的解決方案公司」。

為強化非純面板事業布局，友達昨天代子公司公告，取得Avocor TechnologiesUSA, Inc.全數股權及認購其現金增資。友達指出，Avocor 是北美在企業及教育智慧顯示市場，成長性相當良好的公司。

友達規劃，未來在公司營運與策略規劃，將改以三組不同的營運結構來當作公司的三個主要營運支柱，分別是：「Mobility Solution智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」以及「Display顯示科技」，以期降低面板產業景氣循環影響，達到穩定獲利目標。

彭双浪強調，未來友達生產的顯示器產品，將是價值鏈的延伸，會產生純面板數倍到數十倍以上價值。當智慧移動、垂直場域的產品所需面板，都是需要多少做多少，並非先做了面板再去消化。

友達 彭双浪 面板

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