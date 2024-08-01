聯發科看Q3 旺季不太旺 「天璣9400」10月上市

聯發科（2454）昨（31）日召開法說會，釋出本季傳統旺季恐不太旺的訊息，單季財測營收中間值僅約季增0.5%，惟公司強調，全年業績成長目標不變，維持2024年美元營收將年增14％至16％的看法。

聯發科執行長蔡力行並預告，最新5G旗艦晶片「天璣9400」預計10月上市，採用3奈米製程生產，標榜會進一步優化生成式AI的功能，而且天璣9400首波導入的機型數量比天璣9300更多，有信心2024年旗艦產品營收成長會超過50％。

蔡力行特別提及，已觀察到未來幾年內全球ASIC業務具有龐大潛在市場規模，擁有資料中心的企業，為了降低整體擁有成本（TCO），都有採用客製化晶片的需求，而聯發科透過有彈性的ASIC商業模式來滿足客戶需求，並尋求更多AI加速器與安謀（Arm）架構CPU的機會。

聯發科法說會重點 圖／經濟日報提供

就本季展望來看，聯發科預期三大營收類別皆約略持平，以美元對兌新台幣匯率1：32.3為計算基礎，單季營收將介於1,235億元至1,324億元，約季減3％至成長4％，較去年同期成長12％至20％，以中間值約1,279.5億元計算，約季增0.5％。

聯發科同時預估，本季毛利率為47％正負1.5個百分點，每股純益落在13.13元至16.05元之間。

蔡力行強調，2024年財務目標不變，美元營收將年成長14％至16％，扣除一次性項目的毛利率預計介於46％至48％之間。

第4季基本上取決於消費性產品表現，雖然會有下一代旗艦手機晶片天璣9400帶來的提升，但可能還是會回歸到疫情前的相對淡季表現，因此其全年展望保持不變。

外界以聯發科今年營收年增率低標14％估算，約達4,941.28億元，等於下半年業績可能落在2,334億元，不如上半年。同時，以第3季業績預估中間值1,279.5億元估算，等於第4季業績只要約達1,054億元以上即可達成全年營運目標。

聯發科昨日股價跌35元，收1,220元。