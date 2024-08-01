台灣大蔡明忠 蟬聯企業領袖100強

全球享有盛名的商業雜誌《哈佛商業評論》（Harvard Business Review；HBR）全球繁體中文版昨（31）日公布「2024台灣企業領袖100強」評比，台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠連續三屆蟬聯入榜，再度榮獲台灣企業領袖100強殊榮。

蔡明忠帶領台灣大以嶄新科技視野，奠定台灣行動通訊品牌領導地位，近年更整合Telecom（電信）、Internet（網路）、Media & Entertainment（媒體&娛樂）、E-Commerce（電子商務）集團綜效，5G開台後，全力以「Telco + Tech」為核心，賦能集團科技事業發展，成為台灣第一家新世代科技電信公司。

台灣大2023年12月1日完成合併台灣之星，用戶數規模擴大至千萬，完成台灣大事業版圖的新里程碑，促使台灣電信產業邁向「價值」競爭新局；蔡明忠正帶領富邦集團發展電信、電商、不動產、文創、運動及公益等多元的事業版圖。

蔡明忠表示，資通訊產業具備AI、物聯網、大數據、區塊鏈等數位科技，可協助各行各業智慧轉型，並推進ESG永續創新。

台灣大致力運用數位科技，引領集團成長發展，創造社會共好。運用大數據與AI反詐技術，串聯政府機關、執法單位、公協會、企業和消費者等五大利害關係人，建立完整的反詐生態系，守護全民資訊安全；台灣大藉由多領域策略性投資成立控股公司富邦能源，擴大再生能源布局，承諾2040年100%使用綠能、2050年達到淨零排放。

台灣大運用科技力，以國際最高標準落實ESG，創造社會共好。是電信業首家將「永續發展委員會」提升至董事層級，蔡明忠擔任召集人，占董事席次56%的全體獨董擔任委員，督導ESG、制定永續策略，審核各功能小組之年度永續計畫、監督與追蹤執行成果。為全方位實踐ESG，制定「2035心大願景計畫 」永續策略發展藍圖，推展54項ESG面向KPIs，逐年檢核，落實「永續思維、誠信踏實」的永續核心精神。

台灣大為亞洲第一家以「控制升溫在1.5°C」情境通過SBTi 2050年淨零路徑審查的電信業者，2022年加入RE100，承諾2040年100%使用綠能、2050年達到淨零排放。

2024年加入全球交通載具電動化倡議EV100，為全台灣三家通過EV100會員中承諾最完整的企業。

另外，深化再生能源布局，攜手泓德能源、富邦人壽、富邦媒體成立「富邦能源」，預計投資380MW（百萬瓦）光電案場及開發354MW儲能案場；支持中研院投入淨零科技研發，2023年突破「去碳燃氫」技術，串連台電小型商用發電機組，發出第1度零碳電力。