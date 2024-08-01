Google 提AI政策三建議

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Google台灣31日舉辦「智慧台灣計畫」活動並發表「台灣AI發展與治理：Google的洞察與展望」白皮書。美聯社
Google台灣31日舉辦「智慧台灣計畫」活動並發表「台灣AI發展與治理：Google的洞察與展望」白皮書。美聯社

Google台灣昨（31）日舉辦「智慧台灣計畫」活動並發表「台灣AI發展與治理：Google的洞察與展望」白皮書，分享在台灣看到AI帶動的數據，提出三項Google對台灣AI政策建議，以及對政府未來擬定AI法規的框架建議。

Google台灣總經理林雅芳表示，Google建設台灣為美國本土外最大硬體研發基地，也積極投資台灣，強化台灣經濟韌性、數位韌性與社會韌性。Google在白皮書中提出三大建議，首先是投資AI基礎建設、打造鼓勵創新的環境；其次是發展AI人才培育體系；第三是推動AI科技普及化，政府機關率先採用AI，助傳統產業導入AI。

台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻指出，台灣近期擬定相關的AI管理法規，建議五大原則框架，鼓勵台灣AI法規與國際接軌。

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