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半導體景氣變化 台積電去年新進員工離職率大幅降低至8.9%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）今日更新ESG電子報，其中提到台積公司民國112年度永續報告書正式上線，依據最新永續報告書資訊，新進員工離職率方面，去年一年內新進員工離職率近腰斬，從前一年度15%大幅降低至8.9%。報告書說明，去年受就業市場景氣影響，全體員工離職率3.7%，也較前一年6.7%降低；自今年起，全體員工離職率目標調整為不超過10%。

台積電最新永續報告書揭露，台積電去年全球員工總數增至7萬7,045人，創新高，為促進人才多元化，台積公司廣納特殊專業人才，持續於全球招募海外菁英。

依據報告書提到，去年台積電在全球共招募6,133位新進員工、新增3,394個優質工作機會，透過提供具競爭力的薪酬、優於法令的福利制度及安全健康的工作環境，以期提升員工敬業度及對公司的歸屬感，並藉由新人關懷措施助其更快融入職場生活、發揮所長，降低新進員工離職率。

依據報告書，台積電去年參加波蘭新加坡當地就業博覽會，招募波蘭資訊人才、於新加坡推動海外人才暑期實習計畫，實習結束時提供優秀學生預聘聘書，邀請畢業後正式加入台積公司。同時，透過美國、德國實體招募活動現場面談接觸當地人才，並於美國以徵才說明會、台灣同學會餐敘等方式，與學子近距離互動、介紹半導體產業發展，提供台積公司徵才訊息與職涯諮詢機會。亞洲部分，於日本舉辦實體TSMCDay巡迴宣傳活動，邀請當地主管與學子交流，強化對台積公司的認識；透過與東京大學的研究合作，共同策畫專案培養尖端研究生，並邀請至台積公司實習。此外，在印度進行實體職涯講座介紹半導體產業與台積公司，吸引學生投遞履歷，輔以線上面談，積極招募印度半導體與資訊人才加入。

半導體 台積電 新加坡 波蘭 離職

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