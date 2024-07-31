快訊

獨／現金增資洽特定人 新光金董事會上周五通過名單

趕錄影途中「飛來橫財」！綜藝大哥胡瓜搭計程車拾獲一大疊鈔票 金額破萬

留意高溫、午後雷陣雨！周末變天恐溼到下周三 低壓帶影響「這時」是關鍵

台積電去年員工薪酬中位數增至250萬元 七成員工購股

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電（2330）今日更新ESG電子報，其中提到台積公司民國112年度永續報告書正式上線，依據最新永續報告書資訊，薪酬與福利方面，去年員工薪酬中位數增至250萬元，並有七成員工參與員工購股計畫。路透社
台積電（2330）今日更新ESG電子報，其中提到台積公司民國112年度永續報告書正式上線，依據最新永續報告書資訊，薪酬與福利方面，去年員工薪酬中位數增至250萬元，並有七成員工參與員工購股計畫。路透社

台積電（2330）今日更新ESG電子報，其中提到台積公司民國112年度永續報告書正式上線，依據最新永續報告書資訊，薪酬與福利方面，去年員工薪酬中位數增至250萬元，並有七成員工參與員工購股計畫。

台積電永續報告書揭露，台灣廠區各年度的獎勵方案分成2年實施，其中「員工現金獎金」當年度每季發放，給予員工適時獎勵；「員工現金酬勞」則於次年度發放，鼓勵員工長期服務及持續貢獻。海外廠區的獎酬方案則視當地市場、國情，分別提供年度現金獎金或1至3年的長期激勵獎金計畫。

民國112年，台積公司全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣250萬元，與總裁總體薪酬相較約為1比219；總裁年度總薪酬增加百分比與年度平均總薪酬增加百分比之中位數約為-1比1。

上述數據較前一年度增加，民國111年，台積公司全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣233萬元，與總裁總體薪酬相較約為1比276；而總裁年度總薪酬增加百分比與年度平均總薪酬增加百分比之中位數約為3.4比1。

此外，台積電永續報告書揭露，除了現金相關獎酬，自民國111年起，台積公司及其 100% 持股的子公司所有正職員工皆可參與「全球員工購股計畫」，由台積公司提供 15% 購股補助，鼓勵同仁購買公司股票，共享長期成長的美好成果，全球共計70%同仁參與計畫。

ESG 台積電 股票 退休金

延伸閱讀

中華徵信所公布科技百強榜 華城電機稱王、台積電排第六

台指期列窄基指數 法人：外資交易和成交量恐受影響

台股震盪跌24點收22,199點、本月跌832點 台積電挫6元收934元

台積電挫低11元 台股開盤下跌134點

相關新聞

NOR Flash價格第3季將季減5-10%？大摩保守看旺宏、華邦電

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技半導體」產業報告中指出，由於非AI需求疲弱，將導致第3季編碼型快閃記憶體（...

童子賢估2030年電力支出 晶片製造、AI 資料中心成重點

談起能源選項，和碩（4938）董事長童子賢31日指出，電力是現代文明運作的基礎，而電力這種能源的重要性已經超出石油，且發...

談能源選項 童子賢稱「綠能核能二選一」非重點、籲勿把優勢變弱勢

和碩（4938）董事長童子賢出席的哈佛商業評論舉辦「台灣企業領袖100強」頒獎會後接受記者訪問，談起能源選項，他表示台灣...

自詡「傳道士」 童子賢：不排斥任何降低碳排的能源

和碩董事長童子賢今天表示，不排斥任何對降低碳排有幫助的能源選項，他自詡「傳道士」，會不斷傳播追求防止地球暖化的福音；他也...

台灣大總座林之晨：全綠能前 核能是可考慮過渡方案

近年電力供給及綠電議題成為市場討論焦點，台灣大哥大（3045）近年積極提升綠電使用，同時投資富邦能源，建置以太陽能為主的...

台灣大未依規定繳回頻譜 NCC再罰台灣大300萬元

NCC（國家通訊傳播委員會）今（31）日決議，台灣大哥大未依照規定在6月30日前繳回超額頻寬，且仍在使用超額頻寬，對此，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。