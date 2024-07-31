台積電去年員工薪酬中位數增至250萬元 七成員工購股

台積電（2330）今日更新ESG電子報，其中提到台積公司民國112年度永續報告書正式上線，依據最新永續報告書資訊，薪酬與福利方面，去年員工薪酬中位數增至250萬元，並有七成員工參與員工購股計畫。

台積電永續報告書揭露，台灣廠區各年度的獎勵方案分成2年實施，其中「員工現金獎金」當年度每季發放，給予員工適時獎勵；「員工現金酬勞」則於次年度發放，鼓勵員工長期服務及持續貢獻。海外廠區的獎酬方案則視當地市場、國情，分別提供年度現金獎金或1至3年的長期激勵獎金計畫。

民國112年，台積公司全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣250萬元，與總裁總體薪酬相較約為1比219；總裁年度總薪酬增加百分比與年度平均總薪酬增加百分比之中位數約為-1比1。

上述數據較前一年度增加，民國111年，台積公司全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣233萬元，與總裁總體薪酬相較約為1比276；而總裁年度總薪酬增加百分比與年度平均總薪酬增加百分比之中位數約為3.4比1。

此外，台積電永續報告書揭露，除了現金相關獎酬，自民國111年起，台積公司及其 100% 持股的子公司所有正職員工皆可參與「全球員工購股計畫」，由台積公司提供 15% 購股補助，鼓勵同仁購買公司股票，共享長期成長的美好成果，全球共計70%同仁參與計畫。