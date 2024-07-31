台中市名店協會推數位轉型 台中名店節登場天天抽大獎

台中市名店協會31日表示，名店協會正積極推動會員進行數位轉型，「2024年台中名店節」登場，首度採用數位科技聯合促銷，不到一個月，已吸引1.14萬餘人加入會員，而且可以天天抽大獎，獎項有iPhone15 Pro 128GB智慧型手機、MacBook Air13吋8核心CPU筆記電腦等。

台中市名店協會會長紀國琛表示，名店協會於2003年由上品寢具董事長黃賀明與各行各業好友共同創立，目前共有79家會員廠商，一直致力於為顧客提供更好的服務和體驗，並為會員創造更多的機會和潛力。

隨著數位化和人工智慧時代來臨，台中市名店協會也積極推動會員進行數位轉型，提升經營效益、服務品質和市場競爭力。紀國琛強調，數位轉型將助力實現協會與會員的共同繁榮和持續發展。

此次活動以「台中名店節天天抽大獎·驚喜攏總來」為主題，匯聚協會會員的優質品牌，為消費者帶來豐富多彩的購物體驗和超值獎品。

參與活動的會員廠商有魚中魚寵物水族館、桃源戶外、四季百貨、大巨人鐵板燒餐廳、LN精品皮件、三橋食品、永信藥品工業、宸來洋酒企業、潮港城國際美食館、裕芳食品、中港佳音樂器、金佑工業、傳啟資訊和劉喜律師事務所等，並充分利用數位科技進行聯合促銷，讓每一位消費者都能有豐厚獎品摸彩券立即抽、馬上對的喜悅。

台中名店節活動主委黃琳恩表示，今年的台中名店節，採用數位科技聯合促銷，消費者只需於即日起至8月31日活動期間，在參與台中名店節的各店家購物滿額，由店家現場贈送聯合抽獎券，使用手機掃描抽獎券上Qrcode，並輸入抽獎序號，即可立即線上抽獎，有機會抽中各項豐厚獎品。

如果首次未中獎，抽獎券最多有兩次的抽獎機會，每日最多參與一次抽獎。

此次台中名店節的獎品，包括高科技產品、家用電器和現金禮券，獎項有頭獎iPhone15 Pro 128GB智慧型手機、二獎MacBook Air13吋8 核心CPU筆記電腦、三獎iPad Air11吋128GB WiFi平板電腦、肆獎Dyson Supersonic Nura吹風機、五獎Apple Watch SE GPS智能手錶、六獎AirPods搭配Lightning耳機等。

此外，還有桃源戶外、大巨人鐵板燒、LN精品皮件、魚中魚寵物水族、宸來洋酒、永信製藥HAC健康生活館、四季百貨等店家所提供價值50至500元不等的現金禮券供消費者抽獎。

魚中魚寵物水族館財務長張淑慧說，此次台中名店節聯合抽獎活動，是同社團異業合作共創商機的模式，消費者購物之餘，還有獲得額外中獎的機會。

凡於即日起至8月31日活動期間，至魚中魚寵物水族館台中、彰化、南投地區的17家門市消費滿1,000元，即可獲得一張抽獎券，買越多送越多，顧客只需掃描抽獎券上的Qrcode，並輸入抽獎序號，即可立即參與抽獎，享受即時驚喜。