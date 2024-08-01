中華電攜手外商 深耕5G

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）與波蘭EXATEL電信合作開拓5G解決方案，從歐洲拓展至亞洲。中華電信與EXATEL昨（31）日宣布，於中華電信亞灣大樓及壽山動物園亞旭5G場域，完成5G專網與EXATEL SDN TechSystem多元網路整合的場域驗證。

中華電信近年積極布局5G專網，日前攜手EXATEL電信，加上和碩及仁寶的5G設備，在波蘭EXATEL電信華沙總部啟用「5G ZONE」的5G智慧服務應用主題專區，內容包含人流分析、人臉辨識及電子圍籬等智慧應用，是拓展歐洲市場重要里程碑。

此次雙方合作，結合中華電信的5G專網解決方案，EXATEL的SDN（軟體定義網路）方案，亞旭電腦5G場域及台灣網通設備等，提供多元網路整合服務，成為台波跨國合作的典範，也是EXATEL的SDN解決方案首次在亞洲地區完成驗證測試。

5G 中華電信

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