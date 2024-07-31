中華徵信所公布科技百強榜 華城電機稱王、台積電排第六

CRIF中華徵信所今日首度公布2024年版混合500大科技業營收排名調查結果， 另首次從中以綜合指標篩選出科技業經營績效100強（下稱科技百強），其中，華城電機（1519）以綜合得分91.17分摘下首次混合科技業百強王座，力壓一眾科技大廠。台積電以89.54分排名第六。

科技百強前20名，與500大科技業營收排名相比，呈現出不同的面貌。其中，華城電機以綜合得分91.17分摘下首次混合科技業百強王座。僑威科技以綜合得分90.33分居於第2名。環球晶圓以綜合得分90.19分居於第3名，聯詠科技以89.93分排名第4名，台光電子材料排名第5名，台積電以89.54分排名第6名。

第7名至第10名依序為聯陽半導體、創意電子、信邦電子與智邦科技。若與2022年相比，科技業百強中僅有台積電與其轉投資的創意電子，連續兩年入榜科技業百強前10大企業。同時百強10大企業全都與AI供應鏈有關，並有部分企業橫跨5G、太空、半導體、再生能源、電動車供應鏈。科技百強前10大企業中有7家2023年營收達100億元以上，其中營收達1,000億元以上的僅有台積電、聯詠。而營收低於100億元的則為信邦電子、僑威電子及聯陽半導體。

CRIF進一步分析發現，2023年科技業百強中，有17家企業為營收與稅後純益同步成長的企業。其中有9家企業營收與稅後純益成長均達10％以上，依照百強排名的順序依次為：信邦電子、奇鋐科技、双美生物科技、營邦企業、益芯科技、廣運機械工程、全訊科技、億威電子系統和巨有科技。就產業別來看，除了電子業之外，製藥業、機械設備業、和電腦系統整合業也展現出科技業的多元化和優異表現。

CRIF指出，雖然近期股市下跌，科技股的跌幅最大，但這與美國科技股漲多拉回修正有關，並不反映500大科技企業的基本面。未來AI科技應用只會日益廣泛，因此AI泡沫化並不會發生。然而，500大科技企業的排名競爭將會非常激烈，任何未能跟上新技術步伐的企業都可能被創新企業取代。

CRIF指出，為避免傳統的企業排名大多以營收淨額單項指標作依據，僅能比較企業經營規模的大小，而不能有效詳實地評鑑企業全面的經營績效，中華徵信所自1991年起首創「企業經營績效綜合指標」的企業排名方法，期能建立一套可以客觀反映企業經營體質強弱的指標。