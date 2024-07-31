童子賢估2030年電力支出 晶片製造、AI 資料中心成重點

談起能源選項，和碩（4938）董事長童子賢31日指出，電力是現代文明運作的基礎，而電力這種能源的重要性已經超出石油，且發電方式很重要，重中之重是選擇不排碳的發電。此外，由於AI產業持續發展，他預計台灣到2030年電力支出順序是先進製程晶片和產品製造、電動車及AI資料運算中心用電。

童子賢今日出席哈佛商業評論舉辦「台灣企業領袖100強」頒獎典禮，會後接受記者訪問，談起能源選項。童子賢說電力是現代文明運作的基礎，而電力這種能源的重要性已經超出石油。

童子賢表示，全世界目前每年消耗電力大約30兆度，每年產值大約在5兆～6兆美元。這個產值已經超越石油，石油產值大約在3兆～4兆美元（全球每年大約消費360億桶的石油）。

童子賢指出，隨著電動車EV的流行，汽油的消費正在減少，而電力的消費還會再增加。

童子賢對此下了一個結論，「全球電力的重要性越來越高，發電方式很重要，重中之重是選擇不排碳的發電」。他說「而且要重視包括氫能、地熱能、潮汐發電、碳捕捉的研發。」他認為首要使命方向在於防治地球暖化，因此不要排斥任何一種不排碳發電的選項，當然「也不要排斥不排碳的核能發電」。

童子賢再次強調「台灣應該做好電力供應的準備，因為馬上面臨AI與電動車的新流行趨勢。而台積電所代表的先進晶片製造正是台灣競爭力的象徵」。

至於AI提升用電的議題，他表示，因為台灣是處於AI發展的核心地位，AI運算所需要的晶片幾乎都在台灣生產，晶片已取代石油，成為現代的戰略物資，也帶動國際企業紛紛要到台灣來設資料運算中心。

童子賢估計，在2030年，台灣最大的電力支出順序大概是第一，台積電製造晶片的先進製程、產品和伺服器製造，第二，電動車，第三，AI的資料運算中心用電。童子賢強調，不要怕AI、電動車加速發展，這是國家進步的象徵。

他說，台灣是處於AI發展的核心地位，台灣應該要小心維繫這個優勢，若是不珍惜這個優勢，而要逆勢操作，只停滯在辯論「核能與綠能的選項」，他憂慮會把台灣的優勢搞到成為弱勢。

童子賢表示，綠能的理想很好，但是目前有兩個重要的缺點，首先是綠能的建設比想像中緩慢，20年來全球的太陽能發電只達到總用電的5.5%，全球的風力發電只達到總用電的7.8%，因此他認為太陽能加上風力發電的理想雖好，但是還不足以撐起穩定供電，以及盡速減少碳排以防止地球暖化現象的重責大任。

他說，「排斥核能，獨尊綠能，是一種偏食現象。只會造成地球暖化問題無解」。

其次，太陽能發電耗用土地面積太大，風力發電也會耗用很大的離岸海洋面積。這在土地面積狹小與地狹人稠的台灣會造成生態與環境嚴重超過負荷，因此要節制使用。

童子賢說，太陽能的設置如果是在澳洲、中國大陸、美國、印度、德國、日本，像這樣國土廣大的國家是能夠承受，但是像在台灣這樣地狹人稠的地方，太陽能板以及風力發電的大量設置，都會替土地與海洋環境帶來很沉重的壓力。

童子賢指出，連廢核35年的義大利都在最近恢復規劃核能的使用，關鍵原因就是義大利政府體認到，滿山遍野的太陽能板破壞了義大利的糧食安全，以及破壞了義大利的美麗湖光山色，影響了義大利的觀光旅遊產業。

他表示，在台灣也要做好「國土規劃」，以避免過度提倡綠能帶來的環境汙染與景觀災難，而且要謹守「沒有做好環境保護就沒有綠能。沒有做好農業保護就沒有綠能」。

他呼籲，讓「核綠共存」以及不要排斥任何一種不排碳發電的選項，才能夠提供台灣穩定發電、減少環境破壞、控制發電成本，最後最重要的是可以及早的達成減碳與防制地球暖化。