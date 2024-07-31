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竹陞擬9月掛牌上櫃 今年營收拚逐季攀高

中央社／ 台北31日電

竹陞科技將於9月掛牌上櫃，法人預期，竹陞科技今年營收可望逐季攀高，全年營收有機會創歷史新高。

竹陞科技8月1日將召開上櫃前業績發表會，今天先舉行媒體交流會。董事長方泰又說，竹陞科技成立於民國106年7月，主要業務為智慧自動操作系統、遠程操控系統及製程數據採集系統。

方泰又表示，竹陞科技曾協助美系記憶體廠導入全廠自動化，大幅提升生產效率，客戶投資10個月即快速回本。隨著客戶改採高階產品，竹陞科技營運將可受惠。

此外，竹陞科技還打進半導體大廠客戶，今年來營運穩健成長，累計上半年營收新台幣1.73億元，較去年同期成長36.25%。

竹陞科技目前訂單能見度已達明年第2季，法人預期，竹陞科技下半年營收可望逐季攀高，全年營收有機會創下歷史新高。

半導體 營收

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