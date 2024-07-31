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光林智能攻智慧交通商機 併購Dialight旗下交通事業部

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

光寶科技（2301）子公司光林智能LEOTEK宣布收購全球LED工業照明大廠Dialight旗下的交通事業部，為全球市場提供智能交通服務網絡完全解決方案。總經理金海濤表示：「本次跨國收購代表光林智能LEOTEK在全球智慧交通領域戰略布局的第一步。從交通號誌系統管理、道路照明、交通監測、電動車充電站，再到AI智能管理平台，我們將持續投入AI智能交通維運技術的開發及整合，為城市基礎建設和運營效率的升級提供安全、生態、低碳的交通服務」。

地表上哪裡看得到光 哪裡就有光林智能

光林智能LEOTEK經由本次併購，將從北美最大交通號誌服務商躍升至全球領先地位。自1992年起服務全球30餘國市場，合作近千家公私營交通單位，累積綿密的交通與道路設備銷售網絡。全球LED工業照明大廠Dialight，自1938年起以製造航空儀表板訊號燈起家，伴隨LED技術演進，推出一系列交通號誌系統及工業照明設備，並於倫敦證券交易所上市。Dialight的技術開發遵循北美照明工程協會IESNA標準，交通產品亦符合美國ITE規範，成為美國與加拿大主要交通號誌系統供應商。光林智能經由併購其交通事業部，整合交通號誌與AI管理平台的系統化商品與場域經驗，開發以智能AI為核心的「道路設備系統」與「行的服務」。

從看得見的號誌 到看不見的維運

為有效提升道路交通安全、降低交通事故，光林智能國際產品研發中心除了創新開發對應雨天及濃霧氣候的「人因照明智能路燈系統」，同時為維護生物多樣性，推出領先全球業界的「ECOridge生態照明技術」，打造兼顧生態保育及道路安全需求的友善光環境外，進一步為實現汽車對基礎設施V2I聯網服務，讓道路管理者能以偵測即時路況資訊掌握城市交通安全，藉由前端「看得見的號誌」搭載智慧聯網影像與感測器蒐集大數據至後端「看不見的維運」AI智能管理平台，為行車安全、道路公安、緊急救援、優先通行等需求提供「行的服務」。

AI智能管理平台能在第一時間進行現場故障排除與維運規劃，運用AI計算重新配置人力、規劃派工，降低維運成本，同時達到減碳節能的訴求。更在此基礎上，導入自主研發的AI碳足跡計算平台，協助市政規劃者檢視道路能耗及碳排放量，實現高效、低碳的城市智能管理。

雙強聯手 在數位與永續雙軸轉型的路上推動「道路智動化」

未來雙方將持續深化技術整合，確保各項AI智能交通服務有效節能50％、降低維運成本30％，並減少碳排30％，在城市減碳的大藍圖下，同步積極布局各項基礎建設的碳管理，再透過橫向整合智能交通監控、電動車充電設備等裝置，擴大場域的碳管理，讓淨零碳排從「行的服務」出發，擴大到城市基建，共同在數位與永續雙軸轉型的路上推動「道路智動化」。

AI LED 光寶科 生態保育 電動車

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