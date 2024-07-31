中華電攜波蘭電信商 在台驗證5G、SDN解決方案
中華電信今天宣布，與波蘭EXATEL電信合作開拓5G解決方案，在中華電信亞灣大樓及壽山動物園亞旭5G場域，完成5G專網與EXATEL SDN TechSystem多元網路整合的場域驗證。
中華電透過新聞稿說明，該解決方案結合中華電信5G專網、EXATEL的SDN（軟體定義網路）方案、亞旭電腦5G場域及台灣網通設備等，提供多元網路整合服務，成為台波跨國合作的案例，這也是EXATEL的SDN解決方案首度在亞洲地區完成驗證測試。
中華電與EXATEL在2023年7月27日簽署新興業務合作備忘錄（MOU）及雙方網路介接服務合約（MSA）、今年3月1日在波蘭EXATEL電信華沙總部啟用5G ZONE5G智慧服務應用主題專區。
中華電信董事長郭水義表示，中華電信期待與EXATEL持續在業務及解決方案合作，強化跨國合作輸出的能量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言