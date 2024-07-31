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中華電攜波蘭電信商 在台驗證5G、SDN解決方案

中央社／ 台北31日電

中華電信今天宣布，與波蘭EXATEL電信合作開拓5G解決方案，在中華電信亞灣大樓及壽山動物園亞旭5G場域，完成5G專網與EXATEL SDN TechSystem多元網路整合的場域驗證。

中華電透過新聞稿說明，該解決方案結合中華電信5G專網、EXATEL的SDN（軟體定義網路）方案、亞旭電腦5G場域及台灣網通設備等，提供多元網路整合服務，成為台波跨國合作的案例，這也是EXATEL的SDN解決方案首度在亞洲地區完成驗證測試。

中華電與EXATEL在2023年7月27日簽署新興業務合作備忘錄（MOU）及雙方網路介接服務合約（MSA）、今年3月1日在波蘭EXATEL電信華沙總部啟用5G ZONE5G智慧服務應用主題專區。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信期待與EXATEL持續在業務及解決方案合作，強化跨國合作輸出的能量。

5G 中華電信 波蘭

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