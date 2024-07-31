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自詡「傳道士」 童子賢：不排斥任何降低碳排的能源

中央社／ 台北31日電
和碩董事長童子賢。圖／聯合報系資料照片
和碩董事長童子賢。圖／聯合報系資料照片

和碩董事長童子賢今天表示，不排斥任何對降低碳排有幫助的能源選項，他自詡「傳道士」，會不斷傳播追求防止地球暖化的福音；他也推估，至2030年，台灣用電量排序會是晶片製造、電動車AI資料運算中心。

和碩董事長童子賢今天出席「台灣企業領袖100強」頒獎典禮，他會後針對核電議題受訪表示，「應該要敞開心胸，不要排斥任何對防止地球暖化有幫助的能源選項」，包括地熱、海洋潮汐、氫能等，都是瞄準「不排碳發電」的概念，不要放棄任何一個可以減少碳排的能源，同時也能提高台灣的能源自主性。

童子賢近期所到的場合，皆被媒體追問核能綠電議題，他表示，「我是作為一個傳道士一樣，不斷地傳播追求防止地球暖化的福音」。

他進一步分析，石油的重要性正在衰退，被電力取代，電力能源產值初估比石油高大概兩倍，以電動車為例，電力的使用效率其實比汽油要好。

至於AI提升用電的議題，他表示，因為台灣是處於AI發展的核心地位，AI運算所需要的晶片幾乎都在台灣生產，晶片已取代石油，成為現代的戰略物資，也帶動國際企業紛紛到台灣設資料運算中心。

童子賢估計，在2030年，台灣最大的用電量順序應由台積電製造晶片的先進製程、產品和伺服器製造為第一，第二是電動車，第三是AI的資料運算中心。

他也表示，以上排序是把台積電的先進製程，包括寶山的4個廠、高雄的3個廠都估算進去，猜測2030年前後，還會再增加200億度的用電。

他說明，市場推估AI用電增加後，不會超過全世界用電的2%，「但2%已經很可怕了」，全台灣的用電占全世界的0.75%到0.8%左右，如果說AI要用到全世界的2%，那大概幾乎是全台灣用電量的2.5倍；童子賢也強調不要怕AI、電動車加速發展，這是國家進步的象徵。

童子賢重申，「不要排斥任何一個對降低碳排有貢獻的能源選項」，他呼籲，「支持綠能的人不需要刻意排斥核能，如果堅持單一能源選項，大概沒辦法挽救地球暖化的現象」，必須正視減碳已迫在眉睫。

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