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創見董座束崇萬獲「哈佛商業評論 」2024台灣企業領袖100強

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見董事長束崇萬榮獲選為「2024台灣企業領袖100強」。圖／創見提供
創見董事長束崇萬榮獲選為「2024台灣企業領袖100強」。圖／創見提供

創見資訊（2451）董事長束崇萬榮獲選為「2024台灣企業領袖100強」，今日並於台北遠東國際大飯店進行頒獎，這一殊榮不僅代表著創見資訊在市場上的卓越地位，也是對其個人領導力和企業成就的高度認可。

「台灣企業領袖100強」調查自2016年開始，每兩年進行一次，今年邁入第五屆，旨在表揚台灣上市公司領導者的卓越表現及貢獻。該調查依循美國英文版全球100大CEO的評選標準，並根據台灣本土化方法進行評比，成為台灣規模最大，也是唯一針對台灣上市公司領導者個人表現的績效調查。調查嚴選台灣證券交易所市值前300大企業，並依據財務績效及ESG評級進行綜合排名。

束崇萬領導創見持續成長與創新，在ESG永續發展領域也有卓越表現，成功入選2024年度「台灣企業領袖100強」。創見成立於1989年，今年迎來35週年，連續17年獲得台灣最佳國際品牌，並榮列「臺灣永續指數」成分股，今年更是第19次獲得「台灣精品獎」。

創見表示，公司長期致力於支持台灣青少年運動發展，受教育部體育署的肯定，連續十年獲頒「體育推手獎」。公司秉持環境保護與社會責任，取得ISO 9001、ISO 14001及QC 080000認證，推動節能減排，並積極參與社會公益活動。在公司治理方面，創見資訊致力於高效透明的企業治理，強化股東權益保護及董事會運作，推動企業永續發展。

束崇萬表示，能夠躋身「台灣企業領袖100強」是團隊共同努力的成果，這一殊榮不僅是對創見資訊過去努力的肯定，也是未來發展的動力源泉，並承諾將持續致力於產品創新和推動企業社會責任。

ESG 創見

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