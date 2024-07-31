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光寶科布局智慧交通 光林智能收購Dialight交通事業

中央社／ 台北31日電

光寶科積極投入新賽道，擴大策略性投資與併購，繼今年4月入股日本工業電源大廠柯索（Cosel），今天再宣布，子公司光林智能，收購全球LED工業照明大廠Dialight旗下的交通事業部，全力布局智慧交通。

光寶科總經理邱森彬今天表示，Dialight交通事業部營收規模不大，對公司營收挹注不大，光寶科是看中其能力與技術。

Dialight為LED工業照明大廠，自1938年起以製造航空儀表板訊號燈起家，伴隨LED技術演進，推出一系列交通號誌系統及工業照明設備，公司於倫敦證券交易所上市。

邱森彬進一步指出，光林智能為光寶科旗下子公司，兩大業務包括交通號誌和路燈，全球市占率都已經做到3成以上，開始思考下一步。經由此次併購Dialight交通事業部，希望整合交通號誌與AI管理平台的系統化商品與場域經驗，攻占智慧交通市場，開發以智能AI為核心的「道路設備系統」與「行的服務」。

這也是光寶科接下來的發展重點，除了傳統以量取勝的IT電源等零組件或模組市場，進而提供整合型的解決方案；公司積極投入新賽道，接下來會持續擴大各項策略性投資與併購。

今天4月底，光寶科也宣布投下新台幣25.3億元，入股日本柯索，取得19.99%股權，在董事會獲得1席董事提名權及1席獨立董事建議權。

邱森彬曾說，柯索主要聚焦工業電源，產品線非常雜，屬於少量多樣；光寶科的電源產品主要應用在3C資通訊領域，量大但少樣，兩者形成對比。光寶科希望藉由雙方互補，一起把餅做大。

AI LED 併購 光寶科 營收

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