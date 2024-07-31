宏達電攜手輝達 強化XR應用真實感

宏達電HTC（2498）旗下沉浸式XR開放平台VIVERSE 31日於美國丹佛舉行的全球頂尖電腦繪圖大會－SIGGRAPH 2024上宣布與NVIDIA（輝達）合作展示，並將NVIDIA ACE技術整合至VIVERSE Avatar中，增強用戶在XR延展實境中的互動真實感，推動全新XR虛擬化身相關應用。

VIVERSE Avatar是一個開放式的虛擬化身創建系統，不僅提供多種全身虛擬形象風格，還支援VRM標準，允許用戶導入VRM 3D模型虛擬形象，在VIVERSE中創建自己的身分。

NVIDIA ACE（Avatar Cloud Engine）則是一套可以將虛擬化身變得栩栩如生，賦予數位人類充滿生命力的技術。其中一項技術NVIDIA Audio2Face NIM微服務，可根據語音語調搭配出豐富的臉部表情。在本次SIGGRAPH 2024大會的NVIDIA新創企業創新展區（ Inception Startups Innovation Zone），參觀者透過VIVE XR Elite體驗ACE NIM與VIVERSE Avatar即時整合展示。

據悉，Audio2Face NIM微服務支援多種語言，可應用於從卡通到寫實等各種虛擬形象風格。這種多樣靈活性與VIVERSE的開放平台方法相契合，允許用戶使用開放的VRM標準導入虛擬化身，或者從頭創建自己的卡通虛擬人物。透過Audio2Face NIM集成至VIVERSE Avatar中，團隊可以更自然地協作互動，減少遠程工作中的溝通問題。

VIVERSE總經理林俊吳表示，「整合NVIDIA ACE NIM微服務為我們的虛擬化身技術帶來了更大的細膩度，我們雙方聯手克服了在XR協作中的一個重大挑戰。我們很高興參加今年的創新區展示HTC和NVIDIA技術結合所帶來的關鍵影響力」。

此外，HTC在大會上展示另一項突破性技術－獨家3D渲染技術VIVERSE Polygon Streaming。這項技術結合多項尖端技術，為用戶提供低延遲、高保真3D渲染串流體驗，即使在大型3D場景中，也能享有精緻流暢的虛擬互動體驗。

HTC之前曾與NVIDIA合作，將 NVIDIA CloudXR 整合至VIVE Focus 3頭戴裝置中。此整合允許XR應用程式的遠端渲染，使用者可以在沉浸環境中設計、修改和協作處理大型資產。