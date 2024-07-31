台灣大總座林之晨：全綠能前 核能是可考慮過渡方案

近年電力供給及綠電議題成為市場討論焦點，台灣大哥大（3045）近年積極提升綠電使用，同時投資富邦能源，建置以太陽能為主的綠電外，更支持中研院開發新型態潔淨能源，台灣大總經理林之晨坦言，在達成全部使用再生能源目標前，還需要好幾年，在此之前，小型且風險較低的核電廠，是一個邁向全綠能目標前可以考慮的過渡及互補的方案。

林之晨今日參加台灣大哥大「種福電返校日」記者會，宣布連續舉辦第八年的「種福電」計畫將於8月1日啟動，展開為期61天的群眾募資。

台灣大近年綠能採購量排名全台前五，同時積極投資綠電，攜手富邦人壽，成立富邦能源，投資金額約11億元，持股約一成，林之晨擔任富邦能源董事長，林之晨指出，富邦能源預計投資光電案場380MW及儲能案場354MW，第一期以太陽能為主，估二至三年完成，未來成效好，將透入第二期及第三期規劃。

此外，台灣大也支持中研院開發去碳燃氫、地熱能、海洋能（潮汐能）等新型態潔淨能源。

媒體詢問近期台灣社會關注電力供給及綠能發展問題，林之晨指出，現在問題是台灣很缺綠電，很多企業買不到足夠的綠電，要加速淨零碳排，綠電供給是最重要的瓶頸。

而業界也探討由核能來補足電力不足及綠電發展等議題，林之晨表示，不同發電方式都有優缺點，風力發電恐有低頻噪音等環境影響，太陽能有土地不足問題，而新型態潔淨能源的技術仍在發展中，台灣大也認為台灣地熱能等新型態能源，值得加倍投入資源，但仍需一段時間。

林之晨指出認為，發展綠能要多元組合，以不同發電管道分散風險，台灣除了風能、太陽能之外，地熱能、黑潮海洋能都很值得加倍投入成為綠電發電組合。

林之晨表示，全球正積極研發核融合發電，在綠能技術發展過程中，核裂解的發電方式，以小型核電廠型態，風險相對較低，可以考慮成為過渡性的發展選項之一。

業界也討論AI耗電議題，林之晨認為，AI耗電量沒有大家想得這麼嚴重，如果從AI發展角度出發，可望促進自動化並提升效率，綜合評估後，AI耗能可能更低。