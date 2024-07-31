台灣大總座林之晨化身「班長」號召種福電

台灣大哥大（3045）總經理林之晨，31日穿上高中制服，化身「班長」，宣布台灣大哥大「種福電」起跑 Love in the sunshine，要以愛為光，照亮孩童的知識之窗，今年台灣大將愛心放大2倍，共有601萬元綠電收益轉化為愛心，未來20年更要靠綠電收益，守護孩童未來。

台灣大哥大「Love in the sunshine，以愛為光照亮孩童的知識之窗」，31日舉辦「種福電返校日」記者會，宣布連續舉辦第八年的「種福電」計畫將於8月1日啟動，展開為期61天的群眾募資。

台灣大表示，今年的「種福電」計畫邀請準歌后接班人艾薇擔任「綠能大使」，活動標語「以愛為光」，靈感源更自艾（愛）薇（為）的名字，希望透過音樂的力量傳遞愛心，將其轉化為孩子們的學習動能，艾薇更親自前往彰化大竹國小博幼課輔班擔任音樂老師，教唱「You are my sunshine」，還陪著孩子們一起畫出夢想藍圖，有孩子想當攝影師、有孩子則在畫中發揮繽紛色彩的創造力，艾薇深受孩子們的畫作感動，鼓勵孩子們能所不能追求夢想。

台灣大表示，邀請所有大眾一起愛地球、做愛心，本屆「種福電」計畫倡議募款330萬元，將在受贈團體「財團法人博幼社會福利基金會」位於南投埔里的總部暨課輔中心屋頂上，建置116片太陽能板(48.14 kWp)，預估未來20年可發電115萬度，減碳637公噸，綠電收益共601萬元，愛心放大2倍。

此外，台灣大表示，更拋磚引玉，率先捐出100萬並加購等量綠電115萬度，守護偏鄉孩童20年的未來。

台灣大表示，自2017起，連續八年與「綠能公益發展協會」及「陽光伏特家」合作，推出結合綠能與公益的「種福電計畫」，號召供應商與民眾募捐在公益團體的屋頂建置太陽能板。

台灣大表示，今年「種福電計畫」宣告起跑的記者會有別以往，以「種福電返校日」為主題，邀請七月初曾至博幼基金會彰化分部擔任一日音樂老師的「綠能大使」艾薇擔任班導師，和「班長」台灣大哥大總經理林之晨、「永續股長」台灣大哥大永續品牌公關副總兼台灣大哥大基金會執行長劉麗惠，以及能量夥伴（台灣諾基亞、智匯亞洲、淮南寰宇、台林電通、13家手機供應商、協力夥伴等加入倡議，讓博幼基金會擁有未來20年穩定的綠電收益。

林之晨表示，今年種福電計畫將光電轉化為愛與知識，提供「博幼社會福利基金會」20年穩定的綠電收益。

台灣大表示，除率先捐出100萬元，更承諾碼購買等量綠電，希望9月30日前募資330萬元，守護博幼孩童20年的未來。

林之晨表示，台灣大致力推動偏鄉教育，長期透過多項社會公益專案，利用科技力量消弭城鄉數位落差，讓偏鄉孩童擁有更多學習英文、程式語言的資源，累積知識力量，提升競爭力。隨著AI科技加速發展，生成式AI在教學上的應用，可進一步推進教育的公平、品質、多元化以及個人化。因此，台灣大已著手規劃在偏遠和資源匱乏的地區提供AI工具，培養孩子們利用AI提升「自學能力」拓展知識領域，除了「擴大 AI 教育，訓練出更善用 AI 工具的學生」，更希望鍛鍊下一代具備「面對不可測的應變能力」。