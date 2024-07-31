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台灣大未依規定繳回頻譜 NCC再罰台灣大300萬元

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC今日決議，台灣大哥大未依照規定在6月30日前繳回超額頻寬，且仍在使用超額頻寬，對此，NCC決議再罰300萬元。圖為NCC主秘黃文哲。記者曾學仁／攝影
NCC今日決議，台灣大哥大未依照規定在6月30日前繳回超額頻寬，且仍在使用超額頻寬，對此，NCC決議再罰300萬元。圖為NCC主秘黃文哲。記者曾學仁／攝影

NCC（國家通訊傳播委員會）今（31）日決議，台灣大哥大未依照規定在6月30日前繳回超額頻寬，且仍在使用超額頻寬，對此，NCC決議再罰300萬元，若加計前次罰的300萬元與怠金30萬元，總計台灣大罰金將高達630萬元。

NCC指出，台灣大公眾電信網路不符其網路設置計畫屆期未改正討論案，委員會今日決議處以300萬元罰鍰，並通知該公司於裁處書送達之次日起3日內改正其網路設定，將900MHz頻段由10MHz×2改正為5MHz×2，以符網路設置計畫，後續倘該公司屆期仍未改正，將按次連續處罰。

NCC表示，112年1月18日附加附款核准台灣大哥大與台灣之星合併案後，台灣大哥大向該會提出合併之網路設置計畫變更，經核准在案，究其網路設置計畫明定自113年6月30日起900MHz頻段將使用5MHz×2。

據此，NCC持續以電波監測站監測及實地量測等方式查測台灣大哥大基地台使用頻段。113年7月2日實際測得該公司900MHz下行頻段使用之頻率範圍為930MHz至940MHz，與上開網路設置計畫不符，依電信管理法第40條第3項規定，於113年7月10日通知該公司應於文到次日起3日內改正。

NCC主秘黃文哲指出，該公文目前尚未發出，發出後，預計下周台灣大會收到相關公文，若台灣大仍然沒有在次日起3日內改正，將會正式裁處台灣大300萬元。

由於台灣大先前表達，預計今年底會完成網路整併，若台灣大一直未完成網路整併，外界關注，NCC是不是會採取連續處罰作法？對此，黃文哲回應，NCC沒有預期，處罰不是目的、是手段，期望台灣大可以盡速改正，以符合網路設置計畫。

NCC 台灣大哥大

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