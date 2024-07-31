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金仁寶總裁許勝雄再次入選企業百強 以第19名刷新紀錄

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金仁寶總裁許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶總裁許勝雄。記者吳康瑋／攝影

哈佛商業評論（Harvard Business Review, HBR）31日公布最新「台灣企業領袖100強」名單！而金仁寶集團總裁許勝雄也成功再次入選。據悉，許勝雄作為集團共同創辦人，自1973年創立以來，已邁過逾50個年頭，而今年他不僅再次入選全台前100強名單，更首次闖進前20強，並以第19名之姿刷新自身上榜以來的最高名次。

目前已年滿81歲高齡的金仁寶集團總裁許勝雄，雖然在今年5月卸下仁寶（2324）董事長的職務，不過原本規劃過上退休生活的他，卻在今年7月中旬再度臨危受命，二度挺身代理海基會董事長一職，而許勝雄31日也透過影片致詞，並向大眾說明集團未來的各項布局。許勝雄坦言，團隊未來將瞄準「智慧醫療」、「生物科技」、「汽車電子」等領域，持續加大力度來布局、著墨。

金仁寶集團創辦至今超過50個年頭，目前已在逾11國完成設廠，成功將旗下電子製造版圖推向全球。隨著集團近年持續推動多角化布局，許勝雄透露，團隊也持續增加許多不同的產品策略，「未來我們除了會在『智慧醫療、生物科技』等領域，持續加大力度來布局外，包括『汽車電子』等領域，也將是我們未來主要發展的一大項目」。

據悉，仁寶旗下波蘭新廠區已正式於7月29日正式開工，這也是仁寶首次在歐洲設置自有產線，對此，許勝雄也透過影片喊話，團隊未來將持續在歐洲這一塊加大力度來發展。至於最近很夯的AI人工智慧題材，許勝雄也透露，金仁寶集團未來在AI應用的發展上，除了將持續把伺服器產線產能提升外，也會AI技術落實到內部管理體系當中。

AI 仁寶 汽車電子 波蘭 海基會 許勝雄

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