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AI產業快速成長！談輝達 Blackwell 出貨狀況 和碩童子賢用6字形容

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近期透露，次世代「Blackwell」AI伺服器本周已開始全球送樣，有望按計畫開始投產，對此，和碩（4938）董事長童子賢31日回應，AI是一個非常重要的新產業趨勢，預期未來一兩年的AI PC、AI手機跟有AI概念的終端裝置會非常的熱鬧，而包含 Blackwell 這一些AI伺服器也是強強滾，若要形容出貨狀況就是「很熱鬧、強強滾。」

童子賢今日出席2024《HBR台灣企業領袖100強》贈獎典禮，媒體詢問有關Blackwell AI伺服器及後續趨勢。

對此，童子賢表示，AI是一個非常重要新的產業趨勢，在2022年12月 ChatGPT 流行之前，很多人對AI就覺得只是一個陌生的工具，只有工程師、科學家、設計師會去使用他，而一般人不會，但現在普羅大眾已經很普及在使用AI，這個情況下， AI的民主化就開始落實了。

童子賢指出，每個人都有機會用AI，而非只有專業人員能接觸，這種趨勢將會加速AI產業成長，甚至是爆炸性增長，而目前邊緣運算裝置已經有不少AI，像AI PC的推出就讓不少新的 CPU、NPU 出現，而高通英特爾超微都不斷地推出新產品，那會讓未來一兩年的AI PC、AI手機跟有AI概念的終端裝置會非常的熱鬧。

他說，在終端操作的時候，你可以在筆電跟手機上享受AI的功能，但是有一些運算特別複雜或需要高速運算的就會往雲端，這個時候包含 Blackwell 這一些AI伺服器就會負起這個重責大任。

童子賢強調，這個熱潮是強強滾，也就是說AI會替整個產業從半導體、零組件、手機、筆電都會創造一波熱潮，相對的在雲端的伺服器、AI運算相關的這些設備也都會有一番熱潮，包含水冷式的散熱模組的這些產業也都跟著崛起，若要形容出貨狀況就是「很熱鬧、強強滾。」

AI ChatGPT 半導體 童子賢 英特爾 超微 輝達 高通 黃仁勳

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