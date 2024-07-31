仁寶波蘭新廠開工動土 生產資訊娛樂與 ECU 等車電產品

代工大廠仁寶（2324）31日宣布，波蘭新廠已於29日開工動土，將生產資訊娛樂和ECU等車電相關產品。

仁寶本月初宣布將斥資新台幣約5.09億元赴波蘭設廠，瞄準歐洲客戶車電需求，預計明年第2季完工，明年底試產，並從2026年起貢獻營收。

仁寶位於波蘭Czeladź市的新廠日前已動土，總投資價值估約1,450萬歐元，相中波蘭Czeladź市主要因素在於該地區擁有技術熟練的人力素質和戰略性地理位置，使仁寶可有效地向歐洲汽車製造商供應產品。

仁寶車用電子事業本部資深副總王大鈞表示，仁寶目標提供優質的產品和服務，同時促進當地經濟成長。透過在中國、美國、越南、巴西以及波蘭設立製造和服務中心，能確保為世界各地的客戶提供快速靈活的支援。

仁寶波蘭新廠委由工業地產開發商Panattoni負責，王大鈞指出，開發商在處理複雜的BTO（Built To Own）專案方面擁有豐富經驗，Panattoni是仁寶選擇在歐洲建造第一個生產工廠的合作夥伴。

Panattoni董事總經理Marek Dobrzycki表示，很高興能夠與仁寶合作，先進的客製化生產設施是我們的專長，公司的經驗及對最高品質標準的重視，正是仁寶選擇Panattoni的關鍵因素。

仁寶波蘭新廠產線將建置於無塵室中，配有防靜電地板及嚴格監控的溫度、濕度和無塵空氣，也將符合ISO9001 : 2015 和 ITAF 16949 汽車產業的最高標準，並將通過BREEAM認證，獲得「Excellent」評級。