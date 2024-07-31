快訊

疑詐據點工作費…南機站約談逾10位「自家人」 調查官聽聞不意外

方文琳鬆口認「曾想當王傑女兒後母」：退出演藝圈都沒關係

清一色「全是男性」…創意私房449名被告遭帶回 警察、軍人、老師皆落網

仁寶波蘭新廠開工動土 生產資訊娛樂與 ECU 等車電產品

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
仁寶位於波蘭Czeladź市的新廠日前已動土。圖／仁寶提供
仁寶位於波蘭Czeladź市的新廠日前已動土。圖／仁寶提供

代工大廠仁寶（2324）31日宣布，波蘭新廠已於29日開工動土，將生產資訊娛樂和ECU等車電相關產品。

仁寶本月初宣布將斥資新台幣約5.09億元赴波蘭設廠，瞄準歐洲客戶車電需求，預計明年第2季完工，明年底試產，並從2026年起貢獻營收

仁寶位於波蘭Czeladź市的新廠日前已動土，總投資價值估約1,450萬歐元，相中波蘭Czeladź市主要因素在於該地區擁有技術熟練的人力素質和戰略性地理位置，使仁寶可有效地向歐洲汽車製造商供應產品。

仁寶車用電子事業本部資深副總王大鈞表示，仁寶目標提供優質的產品和服務，同時促進當地經濟成長。透過在中國、美國、越南、巴西以及波蘭設立製造和服務中心，能確保為世界各地的客戶提供快速靈活的支援。

仁寶波蘭新廠委由工業地產開發商Panattoni負責，王大鈞指出，開發商在處理複雜的BTO（Built To Own）專案方面擁有豐富經驗，Panattoni是仁寶選擇在歐洲建造第一個生產工廠的合作夥伴。

Panattoni董事總經理Marek Dobrzycki表示，很高興能夠與仁寶合作，先進的客製化生產設施是我們的專長，公司的經驗及對最高品質標準的重視，正是仁寶選擇Panattoni的關鍵因素。

仁寶波蘭新廠產線將建置於無塵室中，配有防靜電地板及嚴格監控的溫度、濕度和無塵空氣，也將符合ISO9001 : 2015 和 ITAF 16949 汽車產業的最高標準，並將通過BREEAM認證，獲得「Excellent」評級。

仁寶 波蘭 營收 車用電子

延伸閱讀

仁寶波蘭車電新廠開工 砸5.09億、面積達7500平方米

巴黎奧運／波蘭代表隊 女子選手首次多過男子選手

仁寶2025年女性員工占比 目標達到四成

波蘭總理圖斯克會澤倫斯基 將為烏克蘭成立志願軍

相關新聞

AI產業快速成長！談輝達 Blackwell 出貨狀況 和碩童子賢用6字形容

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近期透露，次世代「Blackwell」AI伺服器本周已開始全球送樣，有望按計畫開始投產，...

台灣大未依規定繳回頻譜 NCC再罰台灣大300萬元

NCC（國家通訊傳播委員會）今（31）日決議，台灣大哥大未依照規定在6月30日前繳回超額頻寬，且仍在使用超額頻寬，對此，...

CRIF 首度公布台灣500大科技業 華碩、中華電首度進榜

CRIF中華徵信所首度公布2024年版混合500大科技業（以下簡稱500大科技業）營收排名調查結果，鴻海（2317）居於...

緯穎董座洪麗寗二次入選企業領袖100強！並肩嚴陳莉蓮

哈佛商業評論（Harvard Business Review, HBR）最新「2024台灣企業領袖100強」獲獎名單出爐！而伺服器大廠緯穎...

致茂法說會／上半年每股純益5.61優於去年同期 看下半年續旺

量測儀器大廠致茂（2360）31日召開法人說明會，公佈2024年第2季財務報告，會計年度截至6月30日之財務報告。上半年...

Google發表白皮書 給出AI發展三建議、五原則框架

Google今（31）日發表「台灣AI發展與治理：Google的洞察與展望」白皮書，針對台灣發展AI（人工智慧）提出三點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。