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聯發科第2季每股純益16.19元 優於分析師預期

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科第2季每股純益16.19元 優於分析師預期。圖／聯合報系資料照片
聯發科第2季每股純益16.19元 優於分析師預期。圖／聯合報系資料照片

聯發科 (2454）今 (31) 日公布第2季財報，受到需求減弱，本季毛利率和營業利益率均呈現雙減，單季稅後純益257.16億元，季減18.5%、年增 61.1%，每股純益16.19 元，優於外資預期，上半年每股純益36.04 元。

聯發科第2季營收 1272.71 億元，季減4.6%、年增29.7%，毛利率 48.8%，季減3.6 個百分點，年增1.3 個百分點；營益率19.6%，季減 4.5 個百分點，年增 4.6 個百分點；稅後純益 257.16 億元，季減 18.5%，年增 61.1%，純益率 20.4%，季減 3.3 個百分點，年增 4.1 個百分點，每股稅後純益16.19 元。

聯發科上半年營收 2607.29 億元，年增 34.5%，毛利率50.6%，年增7.9個百分點，營益率21.9%，年增 6.9 個百分點，稅後純益572.51 億元，年增 74.34%，每股稅後純益 36.04 元。

聯發科公布的產品營收變化中，第2季智慧裝置平台及電源管理晶片皆較上季成長，手機則下滑，整體營收呈現季減，毛利率則因上季有認列一次性收入，本季恢復往常區間。值得一提的是，截至第2季底，聯發科的存貨淨額535.78億元，存貨周轉天數為 72 日，高於上季的 66 日，低於去年同期的 115 日。

每股純益 毛利率 營收 聯發科 財報

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