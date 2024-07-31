緯穎董座洪麗寗首次入選企業領袖100強！並肩嚴陳莉蓮

哈佛商業評論（Harvard Business Review, HBR）最新「2024台灣企業領袖100強」獲獎名單出爐！而伺服器大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗也驚喜入列！這也是她從今年5月正式接下董事長一職後，首次獲選為年度企業領袖100強代表，而她今日也特地身著一件相當搶眼的黃綠色西裝外套，搭配穩重大方的黑色套裝現身。

據悉，《哈佛商業評論》（Harvard Business Review, HBR）全球繁體中文版2016年首次調查「台灣執行長 50強」，兩年一屆，之後與時俱進、不斷精進，改為「台灣執行長 100強」。2024年邁入第五屆。呼應政府對企業永續經營的重視，自2022年起，調查評比特別增加ESG項目，選出長期帶領企業表現績優的台灣上市公司100位最強企業領導人。

近年來，隨著AI人工智慧巨浪的崛起，幾乎所有台廠都已積極搶進，而此次獲獎的百強榜單中，科技業就占了其中的6成，而緯穎作為AI市場的主要贏家，近年也積極布局AI人工智慧領域，不僅成功搶下輝達（NVIDIA）晶片基板的製造大單，同時更獨供超微（AMD）、英特爾模組、基板訂單，通吃三巨頭滿滿商機。