林之晨：核能是往綠能途徑上過渡方案

台灣大哥大重申，未來10到20年將投資百億發展綠電，總經理林之晨表示，台灣很缺綠電，綠電供給是淨零最重要的瓶頸，他也認為，每一個不同的發電方式都有優缺點，在風險可控情況下，「核能是往綠能途徑上的過渡方案。」

台灣大哥大今天舉辦「種福電」記者會，針對未來綠電規劃，林之晨受訪時表示，富邦能源預計投資光電案場380MW及儲能案場354MW，第一期以太陽能為主，估2到3年完成，成效好會有第2期、第3期。

台灣大先前宣布，與泓德能源與富邦人壽共同投資富邦能源，總投資金額新台幣110億元，台灣大持股10%，由林之晨擔任董事長。

他表示，台灣很缺綠電，很多企業買不到足夠的綠電，台灣要加速淨零碳排，綠電供給是最主要的瓶頸。

他強調，台灣大未來10到20年會投資百億元發展綠電，以增加上游供給，目前綠電供需不平衡的狀態還是持續，因此百億投資目標不變，會展開各項合作。

針對近期熱議的核能話題，林之晨認為，每一個不同的發電方式都有優缺點，風能會有低頻噪音，太陽能也有土地不足的問題，在風險可控情況下，「核能是往綠能途徑上的過渡方案」，目前全球也在積極研發核融合發電，而核裂解的發電應是過渡性質，小型核電廠風險相對低，可能是可以考慮的選項。

他提到，發展再生能源必須要多元組合，以不同發電管道分散風險，台灣除了風能、太陽能之外，地熱能、黑潮海洋能都很值得加倍投入，成為綠能發電組合。

至於發展AI是否會提高耗電耗能，他認為，AI耗電量沒有大家想得這麼嚴重，如果從AI發展有助促進自動化的角度來看，AI提升效率後，耗能比例可能更低。

台灣大今天宣布，第8年的「種福電」計畫將於8月1日啟動，展開為期61天的群眾募資，倡議募款330萬元，將在受贈團體「財團法人博幼社會福利基金會」位於南投埔里的總部暨課輔中心屋頂上，建置116片太陽能板（48.14kWp），預估未來20年可發電115萬度，減碳637公噸，綠電收益共601萬元，台灣大哥大捐出100萬元，加購等量綠電115萬度。

台灣大「種福電」計畫邁入第8年，為公益團體募款建置太陽能光電系統，獲得穩定售電收益長達20年，至今已幫助7家公益團體，預估20年累積收益達8315萬元，產生1290萬度綠電、減碳超過6768公噸。

此外，台灣大響應EV100，林之晨表示，將於2030年前把內部公務車及公司車皆改為電動車，採購品牌以扶植本土供應鏈為主。